Cunoscuta actriță Anca Pandrea a ajuns de urgență pe masa de operație. Soția regretatului Iurie Darie a suferit o intervenție chirurgicala importantă după ce în urmă cu ceva timp a leșinat de mai multe ori, a avut COVID și numeroase probleme respiratorii. Actrița a făcut primele declarații după operația la care a fost supusă.

Veste cumplită despre Anca Pandrea. Din păcate este adevărat. Ce s-a întâmplat cu marea actriță

Recent, actrița în vârstă de 76 de ani a suferit o hemoragie din cauza afecțiunii pe care o are la ochiul stâng, motiv pentru care a fost nevoită să treacă printr-o intervenție chirurgicală. În prezent, ea se află în recuperare la domiciliu și a oferit mai multe declarații despre starea sa de sănătate.

„Am avut probleme la ochiul stâng și am sunat-o pe doamna doctor Monica Pop, crezând că am altceva. Apoi am făcut hemoragie și am fost operată la Policlinica Washington. M-au pansat, îmi pun picăturile și trebuie să am grijă, să nu pățesc ceva. Inițial am crezut că am alte probleme după vacanța din vară. Dar momentan s-a rezolvat și trebuie să fiu atentă și să nu-mi între praf în ochi”, a povestit Anca Pandrea, pentru click.ro.

Recent, actrița a fost diagnosticată și cu COVID-19

Înainte de problemele la ochi, actrița a fost dusă la spital, unde a stat internată câteva zile, conectată la tuburile de oxigen, după ce s-a infectat cu SARS-COV2. A suferit mai multe traumatisme în ultimul an după ce a căzut în casă de câteva ori.

Actrița a fost internată în spital după ce a fost diagnosticată cu COVID-19. Soția lui Iurie Darie a ajuns la spital pe 29 septembrie. De această dată, Anca Pandrea a fost internată la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș din Capitală.

„Mi-a fost foarte rău. Încă sunt în spital, nu știu când voi fi externată. Am COVID”, a mărturisea ea.

În anul 2021, Anca Pandrea a stat internată în spital, din cauza problemelor de sănătate.

„M-am dus la Spitalul Militar să-mi fac niște analize. Am fost cu o prietenă și ne-am întors cu taxiul. Am venit acasă, nicio problemă. Deodată, am căzut. Noroc cu prietena mea, care a fost cu mine peste tot și era lângă mine. Nu m-au mai ținut picioarele. M-au dus cu salvarea, aveam saturația de oxigen doar unu, era foarte mică. M-au ținut acolo, am semnat că nu stau în spital, m-am întors acasă. Apoi am avut febră, 39-40 grade. Am chemat din nou salvarea”, a povestit la acea vreme Anca Pandrea.