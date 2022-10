Monica Pop se adresează în scrisoare pe care a înaintat-o domnului Cristian Godinac, președintele MediaSind, sindicatul lucrătorilor din domeniul mass-media. Iată ce se precizează în scrisoare:

„Sînt Prof. Dr. Monica Pop, medic oftalmolog, 25 de ani la conducerea Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, 8 ani prorector al Universității de Medicină și Farmacie din București, în prezent șef secție la același spital. Cu un prestigiu profesional și moral cunoscut.

Doresc sa va aduc la cunoștință un fapt reprobabil și foarte umilitor, pe care eu și toți cei care au aflat îl consideră un mare abuz de putere și un act nepermis și incredibil de CENZURĂ, dupa câte știu fapt fără precedent în media post-revoluționară.”, a menționat medicul Monica Pop.

Monicăi Pop i s-a transmis că nu va mai participa la un proiect televizat de la TVR, act pe care medicul l-a considerat abuziv

„Înca din luna august a.c am discutat și acceptat propunerea doamnei Marina Almășan de a fi președinta juriului în emisiunea RIVALII. Am discutat amănunte, am trimis datele pentru contract, am perfectat detaliile, urmând ca în ziua de marți, 4.10.2022 la ora 12,30 să fiu prezentă la TVR pentru începerea filmărilor, lucru pe care l-am confirmat luni telefonic.

În după-amiaza aceleiași zile m-a sunat, consternată, doamna Almășan care, foarte jenată, mi-a comunicat că a fost chemată la „conducere” și i s-a spus că eu nu sunt dorită și că nu mai trebuie să fac parte din acest juriu. Repet, domnule Președinte, LUNI ÎN PREZIUA ÎNCEPERII FILMĂRILOR. Incredibil și foarte umilitor pentru mine!

Nu înțeleg care ar putea fi nici fondul acestui gest și nici motivul anunțului tardiv, când totul era deja pregătit. Nu am făcut niciodatî fapte reprobabile! Am fost invitată la mai toate posturile de televiziune dar nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva și nici nu am crezut că se poate întâmpla tocmai în postul național de televiziune, plătit din banii noștri, ai românilor.

Am participat cu succes la multe emisiuni în TVR și nu am crezut că mai există oameni în conducere care pot exercita un asemenea grad înjositor de cenzură, dusă la extrem! Nu am mai auzit ca vreodată, producătorului să-i fie interzis invitatul pe care și-l dorește la niciun post tv, inclusiv la cele private.

Menționez că nu fac politică de niciun fel, că nu fac parte din niciun partid politic, că sunt în activitate după 5 operații de cancer și că am ajutat pe oricine am avut vreodată posibilitatea, inclusiv din TVR, salariați și conducere, cum era și normal să facă un medic. Nu am făcut niciodată fapte reprobabile.”, a explicat Monica Pop.

Monica Pop: O umilință fără margini!

Ceea ce mi s-a întâmplat la TVR este o mare nedreptate, o umilință fără margini și un act abuziv de cenzură care scade foarte mult prestigiul, credibilitatea și demnitatea acestei importante Instituții de interes național!

Aș dori să afle toată media și toți românii de acest gest de cenzură abuziv și incalificabil al conducerii TVR, CNA, Consiliul Europei și orice for pentru ca astfel de lucruri să nu se mai poată intâmpla niciodată și să nu mai auzim niciodată de persoane care „taie si spânzură” după bunul lor plac într-o instituție a statului, în secolul 21. Și, desigur, persoana ( persoanele) vinovate de acest gest fără precedent, să fie înlăturate definitiv din conducere și trase la răspundere pentru faptele lor!

Iar instituția să ceară scuze unui om pe care l-a nedreptațit, umilit grav și prejudiciat moral! Nu aș fi dorit niciodată ca TVR sa aibă o conducere capabilă să-i scadă cu bună știință prestigiul prin asemenea gesturi înjosotoare și reprobabile!