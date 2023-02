Victoria, fiica lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea, a ajuns la spital. Ce probleme de sănătate are fetița?

Tavi Clonda este activ pe rețelele sociale, unde împărtășește cu fanii săi momente importante prin care trece familia sa. Miercuri, 22 februarie 2023, vedeta a postat pe contul său de Instagram un videoclip prin intermediul căruia a anunțat că a ajuns cu fiica lui, Victoria, la spital.

Tavi Clonda le-a explicat fanilor săi că a mers cu fiica lui la un control medical pentru că nu se simțea bine de ceva vreme. În prezent, Victoria are o stare mai bună.

„Până la urmă am ajuns un pic la doctor să facem un consult, că au trecut cam multe zile și… (…) Acum are o stare mai bună, dar totuși trebuie să vedem ce are, ce se întâmplă. Aveți grijă de voi”, a spus, miercuri, Tavi Clonda într-un instastory.

Gabriela Cristea va prezenta o nouă emisiune TV

Tavi Clonda își ia în serios rolul de tată și are mare grijă de fiicele sale. În curând, acesta va fi nevoit să stea mai mult timp cu ele întrucât, în curând, Gabriela Cristea va prezenta o nouă emisiune TV la Antena 1.

Noua emisiune TV se va numi „Mireasa – Măștile Iubirii” și va fi o combinație între show-urile matrimoniale „Mireasa”, de pe Antena 1, și „Mireasa – Capriciile Iubirii”, de pe Antena Stars. „Mireasa – Măștile Iubirii” va începe de pe data de 20 februarie 2023 și va fi difuzată de luni până vineri de la ora 16:00.

Atenție! Noua emisiune TV va transmisă live și va avea o oră în plus de conținut bazat pe culisele poveștilor care au luat naștere în casa „Mireasa”. Telespectatorii vor putea viziona interviuri cu toți concurenții care se află într-o stare de spirit sau o situație specială. Totodată, vor fi intervievate și persoane din exterior care sunt relevante pentru show-ul TV.

În plus, Gabriela Cristea va merge în vizită la unii dintre foștii concurenți ai show-ului matrimonial pentru ca telespectatorii să afle noutăți din viețile lor. De altfel, în platoul emisiunii TV vor veni și specialiști în relațiile amoroase, dar și vedete din showbiz-ul românesc pentru a împărtășii cu telespectatorii propriile experiențe în dragoste.