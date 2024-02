De această dată, Gabriela Cristea a vorbit cu urmăritorii ei de pe Facebook despre un subiect mai complicat. Este vorba despre infidelitate și problemele care pot apărea într-un cuplu.

Cunoscuta prezentatoare a spus că a stat de vorbă cu cineva de curând. Persoana respectivă, spune ea, nu a fost căsătorită niciodată și a declarat că nu vrea să se căsătorească niciodată pentru că nu crede în instituția căsătoriei.

În acest context, și-a întrebat urmăritorii dacă există cupluri în care nu se înșală. Aceasta a ținut să sublinieze că nu și-a înșelat niciodată soțul și nici nu-și dorește să facă așa ceva.

„Vreau să abordez cu voi un subiect cel puțin controversat: relația de cuplu și dacă nu există relații extraconjugale. De ce am abordat subiectul ăsta cu voi? Pentru că am stat de vorbă cu cineva de curând, care mi-a adresat o întrebare și care pe mine m-a surprins. Persoana respectivă nu a fost căsătorită niciodată și a declarat că nu vrea să se căsătorească niciodată pentru că nu crede în instituția căsătoriei.

Îi respect opinia. Dar era interesată cum de după ce am trecut printr-un divorț, am mai putut să o iau de la capăt. Așadar, credeți că există cupluri în care nu se înșală, încât relația să fie armonioasă și să nu trebuiască ca unul dintre ei să se armonizeze cu altcineva din afara căsătoriei? Eu trebuie să recunosc că nu mi-am înșelat soțul niciodată și nici nu-mi doresc să fac chestia asta, nu am avut niciodată niciun fel de tentație. În momentul în care mi-am propus să am o relație serioasă, nu că mi-am pus ochelari de cal, dar de atunci doar pe el îl văd. Practic, nu pot să mai observ un alt bărbat cu care poate aș putea intra într-un dialog decât ca pe un coleg sau prieten. Astea sunt sentimentele pe care le încerc la momentul acesta”, a spus Gabriela Cristea pe Facebook.