Robert Negoiță și Gabriela Firea nu-și mai vorbesc deloc! Joi, Robert Negoiță, actualul primar al Sectorului 3 București, a fost invitat în emisiunea TV „Jurnalul de Seară”. Acolo, i-au fost puse întrebări despre relația sa cu Gabriela Firea, nașa sa, în contextul în care, în trecut, Robert Negoiță a acuzat-o de trădare.

„Mărul discordiei” dintre ei a fost politica. Se pare că Gabriela Firea l-ar fi împiedicat să revină în Partidul Social Democrat (PSD).

A spus, însă, că el n-a fost vreodată certat cu nașa sa. Situația actuală dintre ei „e undeva la mijloc”. Totuși, recunoaște că „întotdeauna e loc de mai bine.” A adăugat că nu există prietenie între ei, chiar dacă sunt rude.

Împăcarea presupune c-a existat o ceartă. Din perspectiva mea, nu m-am certat. Nu mai suntem în relații că nu avem relații de prietenie. Asta a fost susținerea. Până la urmă, eu am un vot ca toți ceilalți cetățeni din București”, a zis primarul Sectorului 3 București.

A refuzat să spună dacă o va vota pe Firea pentru postul de primar general al Capitalei.

„Sincer, nu știu să vă răspund la această întrebare. Există și varianta cu următoarea întrebare?

Din punctul meu de vedere, Robert Negoiță, eu am un vot, eu am să iau decizia pe cine votez în momentul în care văd între cine și cine am de ales. Acum n-am o opinie conturată. E prea devreme să răspund”, a fost răspunsul său.