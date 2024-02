Gabriela Cristea a făcut o dezvăluire despre trecutul ei. Prezentatoarea TV a dezvăluit că, la un moment dat, a fost curtată de un bărbat celebru, care este și foarte cunoscut în țara noastră.

Recent, ea a fost invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță, unde a făcut o serie de dezvăluiri pline de savoare.

Gabriela Cristea a recunoscut că i s-au ivit mai multe oportunități să „calce strâmb”, dar a ales întotdeauna să nu facă acest lucru, chiar și în căsnicia cu Marcel Toader, care a fost infidel de mai multe ori.

În plus, Gabriela Cristea a vorbit și despre momentul în care un bărbat celebru i-a făcut avansuri. Acesta era deja implicat într-o relație și acum este căsătorit cu femeia de atunci. Prezentatoarea TV a refuzat să răspundă avansurilor, justificând că nu a simțit niciodată atracție pentru bărbații căsătoriți.

De aproape nouă ani, Gabriela Cristea este cunoscută cu artistul Tavi Clonda. S-au întâlnit după divorțul de Marcel Toader, pe platourile de filmare ale emisiunii „Te vreau lângă mine”. Cei doi sunt, de atunci, nedespărțiți.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fiice împreună, pe nume Iris și Victoria. Chiar dacă din exterior relația lor pare perfectă, prezentatoarea recunoaște că există și episoade tensionate.

În ciuda momentelor de tensiune, Gabriela Cristea afirmă că nu a fost niciodată tentată să-l înșele pe solist. De asemenea, amândoi încearcă mereu să găsească o cale de împăcare. Nu pot rămâne supărați unul pe celălalt pentru totdeauna.

”Nu mi-am înșelat soțul niciodată și nici nu îmi doresc să fac chestia asta. Nu am avut niciodată niciun fel de tentație. În momentul în care am hotărât că vreau să am o relație serioasă, doar pe el în văd. Niciodată nu am văzut un alt bărbat ca pe un bărbat cu care aș putea să am intimitate.

Nici pentru mine nu pot să bag câteodată mâna în foc, dar cel puțin acestea sunt sentimentele pe care le încerc la momentul acesta. Să nu credeți că eu și soțul meu avem relația perfectă! Da, ne-am și certat și ne-am întors și spate în spate, dar până la urmă ne-am împăcat pentru că așa este în viață, nu ai cum”, a mai detaliat moderatoarea.