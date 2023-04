Așadar, Vasile Groza a susținut că fiica sa nu ar fi investit în aspectul său cu operații, ci doar are gene foarte bune. Tatăl Loredanei a spus și că ea o moștenește pe bunica sa.

Tatăl Loredanei a spus că fiica sa nu are operații estetice

„Loredana nu are nicio operație estetică. Dar asa e lumea, vorbește, nu ne deranjează ce se spune. Ea așa are constituția fizică, e la fel ca mama mea. A murit la 83 de ani, dar arăta mult mai tânără. Doamne ferește, când le vezi pe unele cu asemenea sâni.

Loredana are tot ce trebuie pentru un om frumos și talentat. Nu a alergat după așa ceva. Voce i-a dat Dumnezeu. Dar unele femei sunt invidioase. Dar dacă doi spun de rău, iar ceilalți de bine, e o balanță care atârnă în favoarea binelui”, a spus tatăl Loredanei Groza pentru cancan.ro

Tatăl artistei a povestit și un episod mai puțin fericit din viața fiicei sale

De asemenea, Vasile Groza a povestit și un episod mai puțin fericit din viața fiicei sale, care arată cât de grea este celebritatea.

„Am mers odată cu ea cu trenul la Timișoara. Avea spectacol pe stadion. Am plătit o întreagă cușetă. Dar a văzut-o cineva prin perdea. Apoi a urmat un întreg pelerinaj pe culoar, de nu mai încăpeau. A deschis unul ușa, mi-a zis că vrea să o vadă pe Loredana.

Eram și eu tânăr, ea avea vreo 18 ani. Am mers cu ea în deplasări și măritată fiind. Dacă mânca un măr, trebuia să se acopere cu o hârtie, se uitau și cum mestecă. Celebritatea e grea. E ca o povară. Te duci la aeroport, nu poți face nimic că te vede lumea”, a mai spus tatăl artistei pentru sursa menționată.

Loredana Groza a reacționat și ea în urma zvonurilor

La rândul său, Loredana Groza a reacționat în trecut în urma zvonurilor și a spus clar că nu are nicio operație estetică. Aceasta a negat că ar fi apelat la ajutorul medicilor esteticieni pentru înfățișarea sa.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, a spus Loredana Groza la o televiziune mondenă.