Fostul președinte al României, Ion Iliescu, se află în stare gravă, fiind internat în spital, diagnosticat cu cancer pulmonar. Înainte de internare, acesta a acordat un interviu lui Ionuț Vulpescu, în cadrul emisiunii „Avangarda”.

Întrebat dacă îi este teamă de moarte, fostul șef al statului a oferit un răspuns neconvențional, afirmând că „frica de moarte echivalează cu frica de a fi om”.

Iliescu a afirmat că și-a trăit viața intens, cu multiple etape și vocații, subliniind că durata vieții nu e o alegere personală, ci un dat. A remarcat, cu ironie, că lipsa expunerii la social media i-ar fi prelungit viața. A recunoscut că a avut parte și de dificultăți, dar și de satisfacția de a le depăși. În opinia sa, frica de moarte apare când viața este trăită cu regrete.

El a mai afirmat că nu are astfel de temeri, deoarece consideră că și-a făcut datoria față de România, contribuind la orientarea ei democratică și euroatlantică. Restul, a spus el, ține de o dimensiune metafizică.

„Nu mi-a fost frică de viață, și poate tocmai asta face relația cu moartea să fie una decentă. Am mai fost întrebat asta, și cred că e o întrebare tot mai vie pe măsură ce vârsta mea înaintează. Am trăit viața cu multe viteze, vârste, vocații.

Nimeni nu decide pentru sine cât trăiește. Am trăit ce mi s-a dat și ce am construit. Cu siguranță, faptul că nu am avut acces la social-media mi-a prelungit viața…

O viață care nu a fost scutită de neajunsuri, de sacrificii, de bucuria de a le fi depășit pe unele dintre acestea. Îți e frică de moarte atunci când trăiești frustrat că nu ai făcut ce ai fi vrut și nu mai ai timp să salvezi ceva din ceea ce ai gândit pentru tine sau pentru alții.

Dar eu am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru România, și nu am vreo părere de rău că nu am apucat să îi ofer un drum euroatlantic și democratic. Dimpotrivă. În rest, moartea e o experiență metafizică.

Nu pot vorbi decât despre ceea ce a fost concret în această existență rotundă”, a declarat el pentru Avangarda.