Contre între Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu

Liviu Dragnea, i-a dat o replică lui Sorin Grindeanu după ce ministrul Transporturilor a spus că îi este milă de fostul lider PSD.

„Măi, Sorine, să îți fie milă de tine și de oamenii pe care îi chinui și firmele pe care le-ai distrus, nu de mine care te-am făcut ce ești”, a spus Liviu Dragnea la Realitatea PLUS.

Sorin Grindeanu, a spus recent, referitor la afirmaţiile lui Liviu Dragnea că în sfera politicului se vorbeşte despre faptul că actualul ministrul al Transporturilor va fi şeful SRI, că îi este milă de fostul lider social-democrat.

Întrebat, într-o conferinţă de presă, cum reacţionează la ceea ce susţine Liviu Dragnea, că se discută că el ar fi viitor şef al SRI, Sorin Grindeanu a afirmat că a refuzat să răspundă la această întrebare până în prezent, dar că, deşi va fi certat de colegi, de data asta are un comentariu.

„Eu am refuzat să răspund la ceea ce … şi am văzut că spune. Am un singur comentariu, deşi colegii mă vor certa că răspund, să ştiţi că e jenant pentru un fost preşedinte PSD să aibă asemenea declaraţii sau asemenea poziţii. Efectiv îmi este milă de el”, a declarat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.

Ce susținea fostul lider PSD?

Fostul lider social-democrat a susținut anterior că în sfera politicului se vorbeşte despre faptul că Sorin Grindeanu va fi şeful SRI.

„În primul rând, asta spune el peste tot. El spune că ambasada Americană i-a promis să-l susțină să fie noul director al SRI-ului. Domnul Ciolacu susține chestia asta. Eu spun ce spune dumnealui. Mie îmi spun oameni din partid, că am condus și eu partidul ăla foarte mult.

Ambasada pune oameni în funcția aia de când a intrat România în NATO. SRI-ul nu e partener, e subordonat CIA-ului. CIA-ul, în statele pe care le consideră subordonate, ele pun acolo, la sugestia lor, cu acordul lor se pune șeful serviciului secret intern și nu numai, așa se joacă jocul asta în România. Domnul Ciolacu nu își dorește că domnul Grindeanu să rămână la Transporturi, doar pozează în chestia asta”, declara Liviu Dragnea.