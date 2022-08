Fostul ministru al Turismului se află de aproape două luni la Penitenciarul de Femei din Târgşor, judeţul Prahova. De când a fost închisă, Elena Udrea nu și-a văzut deloc fetița. În tot acest timp, ea a făcut demersuri să poată folosi camera „mama şi copilul” din penitenciar. Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov a confirmat că întâlnirea dintre cele două a avut în sfârșit loc, într-un cadru decent. Cei doi părinți au decis să nu-i spună adevărul fetiței și au creat un scenariu în care mama este la birou.

Adrian Alexandrov, noi detalii după ce Elena Udrea s-a întâlnit cu fiica sa în penitenciar

„Camera este ok, este amenajată cu jucării, pereții pictați. A fost o întâlnire OK, o întâlnire decentă. Noi am avut grijă ca în timp să reușim să construim un scenariu, pentru că ea este la vârsta în care încă poate fi ușor manipulată și i-am creat un scenariu în care mama este la birou, momentan nu poate să vină acasă, iar întâlnirea dintre cele două clar a fost emoționantă. Elena s-a abținut cu greu să nu-și manifeste emoțiile.

Pentru că vă dați seama că în mintea copilului trebuia să fie un moment de bucurie iar dacă își vedea mama plângând totul se putea transforma într-o experiență traumatizantă, neînțelegând de ce după atâta timp mama ei când o vede începe să plângă.

Este de ajuns că pedepsești un om pentru o infracțiune, poate fi că a furat un ou sau o găină, sau o infracțiune, sau un abuz în serviciu, dar nici eu nu am reușit să înțeleg de ce trebuie să pedepsești și un copil”, a declarat iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, la Antena 3.

Ce spune Elena Udrea despre vizita fiicei sale?

Elena Udrea a decis să spună totul despre vizita pe care a primit-o de la fiica ei, Eva, în timp ce se afla în spatele gratiilor.

„Pentru că tot s-a aflat ”pe surse” din interiorul penitenciarului, și chiar în timp real, că am fost vizitată de fetița mea, va confirm că după aproape 4 luni și un demers anevoios mi-am văzut în sfârșit copilul! Aș fi dorit că Eva să fie ferită de publicarea imaginilor de la această vizită, poate pentru că eu încă sunt marcată de filmările cu Tibi Ridzi ducându-și de mânuțe cei doi copilași să își viziteze mama, acum 6 ani.

Dar, dacă tot au fost știri despre întâlnirea pe care am avut-o cu fetițamea, o să aduc în discuție o știre absurdă creată de prevederea legală care face că un copil să își vadă mama aflată în detenție doar printr-un geam numit “dispozitiv de protecție”, fără să poată atinge, fără să îi poată stă în brațe, fără să poată simți iubirea mamei, care îi lipsește atât de mult. Cine a putut gândi o tâmpenie că asta? Prin această regulă, o mama, condamnată eventual pentru furt din magazine sau pentru vreun abuz în serviciu, are același regim de primire a vizitelor că un criminal în serie condamnat pe viața.

Despre ce protecție poate fi vorba și a cui când vorbim de întâlnirea unei mame cu copilul ei??? S-au creat momente dramatice, când copii au început să urle și să lovească cu pumnii și picioarele geamul care ii împiedica să ajungă la mamele lor. Dacă tot există o camera special amenajată pentru astfel de întâlniri “mama și copilul”, de ce nu se permit aceste vizite aici fără să fie nevoie de nenumărate avize, aprobări și semnături ajungând până la cea a directorului penitenciarului?”, a spus Elena Udrea.