Sistemul de pensii private din România a avut un început de an în forță, după un an 2022 dezamăgitor, care a marcat primul an cu randamente negative din istoria de 14 ani a sistemului.

Cel mai recent raport lunar al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), care monitorizează tendințele de pe piețele financiare, arată că evoluțiile din aprilie au consolidat și mai mult dinamica pozitivă, fiind atinse recorduri aproape istorice.

Potrivit raportului lunar privind evoluția pieței financiare nebancare publicat de ASF, activele fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) au înregistrat o creștere notabilă de aproape 19% la sfârșitul lunii aprilie 2023 față de luna corespunzătoare a anului trecut.

Sporul depășește cu mult rata inflației din aceeași perioadă

Deși această creștere a activelor nu reflectă exclusiv performanța administratorilor, deoarece include contribuțiile participanților alături de randamentele investițiilor, este demn de remarcat faptul că sporul de 19% depășește semnificativ rata inflației din aceeași perioadă, care s-a situat la 11,2% în aprilie 2023 față de aprilie 2022.

„La finalul lunii aprilie 2023, valoarea activelor fondurilor de pensii administrate privat a atins nivelul de aprx. 105,20 miliarde lei, în creștere cu 18,98% comparativ cu aceeași dată a anului anterior.

Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 90% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei.

O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB”, se arată în raportul lunar al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Randamentele din plasamentul activelor pentru administrații au fost duble față de rata inflației

Potrivit datelor furnizate de ASF, câștigurile din plasamentul activelor pentru administratori în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023 au fost cuprinse între 4,5% și 6,5%.

Aceste randamente au fost de până la două ori mai mari decât rata inflației observată în aceeași perioadă. În consecință, acest lucru indică faptul că randamentele au fost de fapt pozitive, ceea ce reprezintă un eveniment relativ neobișnuit în ultimii ani, scrie studiifinanciare.ro.

De asemenea, raportul ASF mai arată și riscul macroconomic pe plan extern și local, evenimentele importante și tendințe pe piața financiară din România, riscul de piață și evoluția indicilor de acțiuni, riscul de piață și volatilitatea cursului de schimb EUR-RON, dar și evoluția fondurilor de investiții autorizate în România.