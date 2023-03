Ancăi Țurcașiu nu îi place cum pozează fetele

Anca Țurcașiu le-a spus fanilor ei ce o nemulțumește la generația actuală, în special la fete. Vedeta se declară nemulțumită de felul în care se pozează anumite fete pe rețelele sociale.

Aceasta a recunoscut că nu înțelege de ce unele fete fac „bot de rață” când se pozează.

„Vreau să-mi explice cineva de ce toate fetele pozează pe toate rețelele de socializare așa (n.r. – cu buzele țuguiate). De ce nu sunteți normale?

Și zâmbiți, oameni buni! Normal! Ele sunt mai sexy, ce vrei”, a spus, duminică, Anca Țurcașiu, pe contul ei de Instagram.

Cum se simte Anca Țurcașiu la trei ani de la divorț?

Vă amintim că, luna trecută, Anca Țurcașiu a făcut noi dezvăluiri despre viața sa personală, la trei ani de la divorțul de Cristian Georgescu, alături de care a avut o căsnicie vreme de 22 de ani.

Actrița a mărturisit că i-a fost greu, dar acum se simte bine și a acceptat ideea că nu mai sunt un cuplu. Ea a spus că dacă în timpul căsniciei muncea mult, însă acum a realizat că trebuie să se bucure de fiecare zi din viață.

„Cred că m-am reinventat ca să pot (n.r. – după divorț) și să știi că aplic foarte mult, adică mă trezesc dimineața și îmi conștientizez primul gând, iar dacă e unul care m-ar încurca îl arunc așa undeva și mă așez pe marginea patului, zâmbesc. Încerc să mă bucur că mai primesc o zi în viața mea și că voi face din ea una memorabilă.

Înainte doar munceam, eram un mare roboțel pe vremuri. Acum am început să mă regăsesc. Nu mă întorc în trecut eu niciodată. Viața noastră este, de fapt, suma alegerilor pe care le facem în ea. Putem să rămânem acolo unde poate nu ne este bine o viață, pentru ce o să spună lumea sau teama, frica, panica de necunoscut.

Îți mărturisesc că nu a fost ușor, dar a fost o perioadă de timp. Am stat de vorbă cu foarte mulți înțelepți și toți mi-au spus că timpul este cel mai bun medicament și așa este, timpul rezolvă absolut orice. Cineva acolo sus cred că mă iubește, pentru că am fost un om bun toată viața. Știu sigur că cineva acolo sus are grijă de mine să am o viață minunată.

Am avut și un părinte și un psiholog, dar nu mai vreau să vorbesc despre asta. Am conștientizat că trece timpul, că merit să trăiesc frumos, să am grijă de mine, să mă răsfăț”, a povestit Anca Țurcașiu în emisiunea TV „La Măruță” de pe PRO TV.

Anca Țurcașiu este gata să își refacă viața personală

Cu puțin timp în urmă, vedeta a recunoscut că s-a gândit deja la posibilitatea de a se implica într-o nouă relație. Întrebată în cadrul unei emisiuni TV de pe Antena Stars dacă face parte din categoria femeilor greu de abordat, Anca Țurcașiu a mărturisit că nu se poate pronunța în legătură cu acest subiect și că preferă să fie luată prin surprindere.

„Toată viața am fost o femeie curtată și sunt, este normal. Cum pot fi cucerită…? Nu sunt greu de cucerit. Nu cred, nu știu. Habar n-am”, a afirmat artista.