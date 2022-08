Deși au existat mai multe speculații precum că actorul Alexandru Arșinel ar fi într-o stare gravă de sănătate, Valentin Guia susține că actorul va reveni în curând acasă. Teologul l-a vizitat în această săptămână pe Arșinel la spital.

„Am vorbit cu unul dintre băieții lui. Maestrul este bine, în măsura în care poate să fie bine. În următoarele zile va reveni acasă (…) De pe patul de spital v-a transmis că dragostea pe care i-o purtați cu toții e singurul lucru care-l ajută să rămână pe această lume.”, a precizat teologul citat de România TV.

Actorul este slăbit, dar merge spre recuperare: Se pare că Dumnezeu o să-l mai lase

„Au fost fake news-uri. Nu are nicio infecție nosocomială. Are niște probleme firești la 83 de ani. Este slăbit, are un transplant, un stent la inimă, diabet, dar este bine.

(…) Vă iubește enorm de mult, trăiește și respiră pentru țara asta. Se pare că Dumnezeu o să-l mai lase. Am vorbit și cu Teodosie… La Liturghia celor bolnavi, vă rog să-l pomeniți!”, a dezvăluit teologul Valentin Guia.

Actorul a avut mai multe intervenții chirurgicale în ultimii ani

În urmă cu câțiva ani, artistul a suferit un transplant de rinichi. De asemenea, Alexandru Arșinel a trecut prin câteva intervenții la coloană și o operație pe cord. După ultima intervenție, actorul s-a simțit bine pentru o perioadă bună de timp, însă, în ultima vreme, starea sa de sănătate s-a agravat.

Alexandru Arșinel a fost transportat de la azilul de bătrâni la spital, acestuia i s-a făcut brusc rău

Îndrăgitul actor a fost internat într-un azil de bătrâni specializat în problemele cu care se confruntă acesta în prezent, ulterior, dintr-o dată, actorul s-a simțit rău, motiv pentru care familia acestuia a fost nevoită să apeleze de urgență la ajutorul medicilor.

De atunci, Alexandru Arșinel este internat în spital, iar familia sa nu a mai oferit comentarii cu privire la starea de sănătate a actorului. În schimb, în mediul online, au circulat tot felul de zvonuri, potrivit cărora actorul s-ar afla într-o stare foarte gravă.