Informații de ultim moment despre starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel s-au aflat chiar acum. Despre marele actor s-a spus că ar fi în stare gravă. Presa a relatat că acesta a ajuns iar în atenția medicilor și că ar suferi și de o infecție nosocomială, Până cu puțin timp în urmă, familia nu a dorit să dea detalii cu privire la starea lui de sănătate. Acum însă, unul dintre cei doi fii ai lui Arșinel, a decis să dea declarații.

Cristian a spus care este starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel. Fiul său a dezvăluit care este adevărul, de fapt, cu privire la sănătatea acestuia. Acesta a susținut răspicat că nu este adevărat ce s-a vehiculat în ultimele zile. Potrivit celor susține de fiul său, Alexandru Arșinel este bine. În plus, informația conform căruia acesta s-ar afla într-o stare gravă sau că nu a fost tratat cum trebuie este, de fapt, falsă.

Fiul lui Alexandru Arșinel a oferit un răspuns categoric

,,Tata e bine. Nu-i adevărat ca e în stare gravă sau că n-a fost tratat cum trebuie. Nu vrem să comentăm ceva ce nu-i adevărat! Dorim să fim lăsați în pace”, a spus fiul lui Alexandru Arșinel, conform playtech.ro.

Alexandru Arșinel a fost supus unui transplant de rinichi în urmă cu mai mulți ani. Cu atât mai mult, actorul a suferit, anul trecut, o operație de cord la un spital din Capitală, însă o perioadă tot nu s-a simțit bine.

Actorul este bine în aceste momente, potrivit celor declarate de fiul acestuia. Alexandru Arșinel a fost și la o clinică de specialitate, din când în când, pentru recuperări, asta pentru că ar fi avut momente în care nu se putea deplasa și nu putea vorbi coerent.

Problemele de sănătate cu care se confruntă marele actor

Conform presei, Alexandru Arșinel ar fi ajuns pe mâna medicilor încă de săptămâna trecută, marele actor fiind internat la un spital din Capitală. Acesta ar suferi de mai multe afecțiuni, iar jurnaliștii au spus că ar suferi și de o infecție nosocomială.

Trebuie spus că nu este prima dată când marele actor are probleme de sănătate. El s-a simțit rău și în trecut și a ajuns de urgență la spital. În urmă cu câțiva ani, Alexandru Arșinel a fost supus unui transplant renal, iar medicii i-au și pus diagnosticul de diabet zaharat și hipertensiune arterială. În plus, actorul are montat și un sterilet la inimă.