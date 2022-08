Potrivit Realitatea PLUS, Alexandru Arșinel ar fi într-o stare critică

Alexandru Arșinel a ajuns pe mâna medicilor încă de săptămâna trecută, marele actor fiind internat la un spital din Capitală. Acesta suferă de mai multe afecțiuni, iar presa relatează că ar suferi și de o infecție nosocomială, însă familia sa nu dorește să dea detalii cu privire la starea lui de sănătate.

Potrivit Realitatea PLUS, marele actor ar fi într-o stare critică. Pe lângă faptul că îi este dor de soția lui, actorul se simte părăsit de prieteni. Sursa anterior citată spune că Alexandru Arșinel are complicații cu diabet și are și anumite probleme la plămâni, motiv pentru care este conectat la aparate.

Alexandru Arșinel are probleme de sănătate de mai mulți ani

Nu este prima dată când marele actor se simte rău și ajunge de urgență la spital. În urmă cu câțiva ani, Alexandru Arșinel a fost supus unui transplant renal, iar medicii i-au și pus diagnosticul de diabet zaharat și hipertensiune arterială. În plus, actorul are montat și un sterilet la inimă.

„Fiind transplantat, e supus unei medicații care îi scade imunitatea pentru a evita respingerea transplantului”, spune medicul Nicolae Bacalbașa.

Familia actorului a fost contactată de presă, însă nu dorește să dea informații cu privire la starea de sănătate a acestuia. Mai mult decât atât, sursa anterior citată spune că rudele lui Alexandru Arșinel nu răspund la telefon nici prietenilor actorului, în timp ce telefonul acestuia a fost luat de către fiii lui.

În ceea ce privește medicii, ei sunt rezervați cu privire la starea de sănătate a maestrului, subliniind că următoarele zile vor fi cruciale pentru evoluția stării de sănătate a acestuia.

Prietenii lui Alexandru Arșinel sunt îngrijorați pentru starea sa de sănătate

La rândul lor, nici angajații azilului în care stă nu au voie să ofere detalii despre starea sa de sănătate.

„Nu avem voie să dăm acceptul absolut niciunei persoane, fără acordul fiilor săi, să ia legătură cu domnul Arșinel. Nu putem comenta nimic, dacă dânsul mai trăiește sau nu. Nu avem voie să dăm nicio informație despre starea dânsului și nici să lăsăm pe cineva să ia legătura în vreun fel cu el. Puneți-vă în situația fiilor lui! Discutați cu fiii lui!”, spunea anterior un angajat al azilului în care stă actorul, potrivit sursei citate anterior.

„Fiul lui, unul dintre ei, i-a luat telefonul, noi credem că, dacă Arși ar fi mai OK, nu s-ar întâmpla așa ceva. Noi nu am mai vorbit cu el de două luni. Este o secretomanie totală vizavi de el, înțelegem că familia vrea să îl țină protejat, dar poate pentru el ar fi bine să își vadă colegii, prietenii.

Chiar și dacă ar fi foarte grav, suntem convinși că revederea cu noi i-ar face poate o mare bucurie, poate și o ameliorare a stării de sănătate a dânsului!”, au dezvăluit angajații Teatrului „Constantin Tănase”.