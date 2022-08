Alexandru Arşinel a ajuns la terapie intensivă! Actorul are mari probleme de sănătate

Din nefericire, starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel s-a înrăutățit în ultimele zile. În prezent, marele actor se află la terapie intensivă, pe secția de urologie a Institutului Clinic Fundeni din București, acolo unde, în urmă cu nouă ani, a suferit un transplant renal.

Încă din anul 2017, Alexandru Arșinel are montat un stent pe artera interventriculară anterioară a inimii, una dintre arterele mari din zona cardiacă. Artistul a fost diagnosticat în acel an cu „sindrom coronarian acut”.

Pe lângă problemele cu inima, Alexandru Arșinel are și probleme de memorie și probleme în zona picioarelor, mai ales în zona călcâielor. În plus, el are și diabet zaharat și hipertensiune arterială. În anul 2013, acesta a suferit un transplant renal, potrivit CANCAN.

Alexandru Arșinel se află într-un cămin de bătrâni specializat pe probleme locomotorii

Vă amintim că starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel s-a înrăutățit de câteva zile. Weekend-ul trecut, angajații de la azilul în care stă au decis să cheme urgent o ambulanță pentru a-l duce pe marele actor la spital. Ajuns acolo, personalul medical a reușit să îl stabilizeze.

Actorul a fost internat într-un cămin de bătrâni specializat pe probleme locomotorii. Azilul respectiv se află în apropierea Bucureştiului. Alexandru Arșinel a ajuns acolo deoarece nu se mai poate deplasa singur.

„L-am internat pe tata în urmă cu câteva zile la un cămin specializat pe probleme locomotorii, din apropierea Bucureștiului. Tata are niște escare la călcâie și nu se mai poate deplasa. Am decis că e mai bine așa pentru a începe procesul de vindecare și de a se recupera locomotor”, a povestit Cristian Arșinel, fiul actorului, relatează Antena 3.

Menționăm că starea de sănătate a lui Alexandru Arşinel a devenit motiv de îngrijorare pentru colegii săi din cadrul teatrului „Constantin Tănase”. Familia marelui actor și angajații azilului în care se află refuză să dea detalii despre el.

„Nu avem voie să dăm acceptul absolut niciunei persoane, fără acordul fiilor săi, să ia legătură cu domnul Arșinel. Nu putem comenta nimic, dacă dânsul mai trăiește sau nu. Nu avem voie să dăm nicio informație despre starea dânsului și nici să lăsăm pe cineva să ia legătura în vreun fel cu el. Puneți-vă în situația fiilor lui! Discutați cu fiii lui!”, spunea anterior un angajat al azilului în care stă actorul, potrivit sursei citate anterior.

„Fiul lui, unul dintre ei, i-a luat telefonul, noi credem că, dacă Arși ar fi mai OK, nu s-ar întâmpla așa ceva. Noi nu am mai vorbit cu el de două luni. Este o secretomanie totală vizavi de el, înțelegem că familia vrea să îl țină protejat, dar poate pentru el ar fi bine să își vadă colegii, prietenii.

Chiar și dacă ar fi foarte grav, suntem convinși că revederea cu noi i-ar face poate o mare bucurie, poate și o ameliorare a stării de sănătate a dânsului!”, au dezvăluit angajații Teatrului „Constantin Tănase”.