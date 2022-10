Monica Tatoiu se confruntă cu facturi tot mai mari: „Am muncit pentru banii pe care îi am și nu vreau să îi arunc”

La fel ca și ceilalți români, Monica Tatoiu se confruntă cu facturi mari la energie. Chiar dacă suficienți bani pentru a le achita, nu vrea ca să cheltuiască sume enorme pe facturi.

Vedeta a dezvăluit, recent, cum a trecut peste acest obstacol și la ce alternative a apelat pentru a reduce consumul.

„Trebuie să ne pregătim. Am luat lemne, am luat motorină pentru generator dacă se întrerupe curentul mai multă vreme. De Crăciun o să fie nasol. Ieri seară am făcut focul, că mi-e frig. Trebuie să ne gândim la ce e mai rău, însă nu cu teamă. Să te protejezi pentru momentele mai grele.

Pentru acestea trebuie să ai un back-up. Nu mai avem lăzile alea frigorifice pline cu ce am adus de la țară, frigiderul îl schimb să consume mai puțin. Nu că nu sunt bani, dar am muncit pentru banii pe care îi am și nu vreau să îi arunc”, a declarat Monica Tatoiu pentru Antena Stars.

„Eu întotdeauna am plătit mult, am consum mult. Anul trecut în vară, au început să crească facturile. Facturile sunt mari, eu îmi permit, dar sunt oameni care nu o să își permită. Și nu există soluții, decât eliminarea listării la bursă a prețului energiei. Aici este o chestie politică”, a spus vedeta, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

Monica Tatoiu a ajuns în SUA fără bagaje. Vedeta și-a pierdut lucrurile în Olanda

Vă amintim că, luna trecută, Monica Tatoiu a trecut prin momente de coșmar. Vedeta și-a organizat pas cu pas vacanța de vis în Statele Unite ale Americii, însă totul s-a transformat într-un adevărat coșmar atunci când a ajuns la aerport.

Vedeta a trecut printr-un șoc teribil atunci când a aterizat avionul în Statele Unite ale Americii. La aerport, aceasta și-a dat seama că bagajele sale lipseau. Lucrurile ei fuseseră pierdute pe aeroportul din Amsterdam (Olanda). Din fericire, a reușit să își recupereze lucrurile după două zile.

„Să ajungi în Statele Unite fără să ai posibilitatea să contactezi pe cineva și să nu-ți vină bagajele și să vii singur este groaznic. De-abia după două zile au venit bagajele, am avut noroc că aveau o culoare specială și bandă portocalie pentru a putea fi identificate în sutele de bagaje pierdute pe aeroportul din Amsterdam.

Nu m-am așteptat ca în secolul 21, super informatizat, să nu ai posibilitatea să vorbești cu o persoană fizică în condițiile în care roboții erau dați peste cap. Ca să știm ce ne așteaptă, dacă în anii care vin ne lăsăm pe mâna roboților. Dacă se întrerupe și curentul electric… ăia suntem”, povestea Monica Tatoiu, relatează sursa citată anterior.