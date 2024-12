În ciuda strălucirii carierei sale, viața personală a artistei a fost marcată de sacrificii și momente dificile. Angela Gheorghiu nu are copii biologici, dar a preluat rolul de mamă pentru două fete.

Nepoata ei, Ioana, fiica surorii mai mici a Angelei, a fost adoptată de soprană după ce sora artistei și-a pierdut viața într-un accident tragic în 1996. Gheorghiu a povestit că a fost nevoită să se întoarcă rapid la viața profesională, plecând de la înmormântare direct la repetiții în New York.

Publicația New York Sun a descris-o pe artistă drept „cea mai fermecătoare și talentată vedetă de operă din lume”.

După tragedie, artista a oferit Ioanei dragostea și sprijinul necesar, mutându-se împreună în Anglia, unde Angela locuia alături de fostul ei soț, tenorul Roberto Alagna. În plus, soprană și-a asumat și rolul de mamă pentru Ornela, fiica tenorului dintr-o relație anterioară.

Angela a explicat că, deși nu a avut propriii copii, soarta i-a oferit oportunitatea de a avea grijă de două fete care au rămas fără mame. Artista consideră că și-a îndeplinit acest rol cu devotament, oferindu-le Ioanei și Ornelei o familie iubitoare.

După 17 ani de căsnicie, Angela Gheorghiu și Roberto Alagna au decis să divorțeze, luând această decizie de comun acord. Cu toate acestea, implicarea ei în viața fetelor a rămas o parte importantă a identității sale personale.

Ea a oferit mai multe informații despre această situație într-o declarație din trecut.

„Că nu am născut, nu am propriul meu copil, dar soarta m-a făcut să am două fete. În primul rând, o am pe fiica mea, pe care am adoptat-o, nepoata mea, Ioana, fiica surorii mele. Și apoi am avut-o și pe Ornela, fiica lui Roberto. Deci am avut două fete fără mamă și eu am avut grijă de ele”, a relatat marea artistă.