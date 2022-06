Vestea momentului despre Monica Tatoiu! Ce s-a întâmplat cu ea? Abia acum s-a aflat

Cunoscuta femeie de afaceri a vorbit recent despre ce a pățit după ce a urmat „dieta Balerina”. Astfel, Monica Tatoiu a subliniat faptul că regimul reprezintă un pericol pentru toți cei care vor să slăbească pentru o perioadă lungă de timp.

Chiar dacă femeia de afaceri spunea în urmă cu ceva timp că a reușit să slăbească cu acest regim, aceasta a recunoscut că s-a îngrășat mai mult decât înainte în momentul în care a încetat să-l urmeze.

„Dieta Balerina mi-a dat-o cineva pentru persoanele care merg neapărat la o nuntă, la un botez. Slăbești trei sau patru kilograme, nici nu mai știu, am ținut-o acum patru ani. M-am îngrășat mai mult decât am slăbit. E o chestie rapidă, ca să intri într-o rochie, să nu dai încă 500-600 de lei pe rochie”, a spus Monica Tatoiu la Antena Stars.

Femeia de afaceri urmează o nouă modalitate de slăbit

De asemenea, aceasta a dezvăluit și noua sa modalitate de slăbit: alimentația echilibrată! Potrivit celor spuse de Monica Tatoiu, există anumite principii care se bazează pe consecvență.

„Sunt niște principii care se bazează și pe consecvența ta. De trei ori pe zi, mănânci din 5 în 5 ore, în 30% din farfurie trebuie să fie legume, 30% trebuie să fie proteine, 30% fructe și 10% fibră. E important să bei 3 litri de apă pe zi și să nu mănânci cu două ore înainte să te culci. Așa am pus doar un kilogram în 2 ani”, a completat aceasta.

Potrivit informațiilor oferite de Monica Tatoiu în cadrul interviului, cel mai mult s-a îngrășat după ce a născut.

„Cele mai multe kilograme le-am avut după ce am născut, 25 kg am luat la 40 de ani. Am fost în Africa de Sud și am probat rochiile pe care le mai aveam, dar nu-mi mai veneau și atunci am zis gata! Aveam 86 de kilograme”, a conchis femeia de afaceri.

Aceste alimente trebuie eliminate din dietă

În altă ordine de idei, un dietetician a explicat anterior că grăsimea de pe spate se acumulează printr-o combinație de obiceiuri sau din cauza unor factori genetici. Mai precis, acumulările de grăsime pe spate apar atunci când corpul stochează cantități mari de grăsime, un lucru foarte comun în rândul populației generale. Chiar dacă nu ne sare-n ochi ca grăsimea de pe abdomen, grăsimea de pe spate este acolo și cu siguranță ar trebui să facem ceva pentru a scăpa de ea.

În plus, există alimente care, mâncate în exces, contribuie la acumularea de kilograme în plus, inclusiv la dezvoltarea potențială a grăsimii de pe spate. Iată care sunt obiceiurile alimentare care fac să apară grăsimea de pe spate. Pe primul loc pe această listă a alimentelor interzise se află, desigur, dulciurile.