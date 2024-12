Monica Tatoiu, în vârstă de 68 de ani, este recunoscută pentru pasiunea sa pentru călătorii și pentru felul în care îmbină tradițiile personale cu dorința de a explora locuri exotice.

Deși petrece jumătate de an acasă, preferă să marcheze sărbătorile în locuri însorite, care îi oferă relaxare și bucurie.

Anul acesta, Monica Tatoiu a ales să petreacă Crăciunul acasă, împreună cu familia și prietenii apropiați. Una dintre tradițiile sale de suflet este organizarea unui concert al corului Solemnis chiar în propria locuință, obicei pe care îl respectă de două decenii.

„Un singur an au lipsit de la noi, în 2020. Am 25 de invitați și 15 membri ai corului. Eu am o melodie foarte frumoasă. Citesc din Biblia mamei, am găsit un pasaj superb din Proorocul Ieremia, despre Nașterea Domnului, facem urările.

Suntem oameni care ne vedem o dată pe an la acest concert…Oamenii nu mai au Crăciunul, totul e despre cadouri, sunt foarte puțini oameni care mai știu colindele și acasă trebuie să miroase a mama”, a povestit aceasta cu emoție, scrie click.ro.