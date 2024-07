Simona Halep (32 de ani – 1130 WTA) a acordat un amplu interviu pentru jurnalistul Craig Gabriel, de la publicația We Are Tennis. Aceasta a făcut o serie de mărturisiri cutremurătoare, mai ales atunci când a dezvăluit că a fost băgată într-o reală depresie la aflarea veștii că a picat un test antidoping.

Aceasta a vorbit, de fiecare dată când a avut ocazia, despre durerea cu care a primit această veste, mai ales că se știa nevinovată.

În replică, Simona Halep i-a răspuns:

„Da, ziua în care soarele a dispărut a fost cea în care am citit e-mailul. De fapt, luna a dispărut, pentru că era noapte când m-am dus în pat, undeva în jurul orei 23:00. Atunci citesc de obicei e-mailurile, pentru că nu fac asta non-stop, nu sunt genul acela de persoană. Și, da, am fost șocată.

L-am sunat, de fapt i-am trimis un mesaj lui Patrick Mouratoglou, deoarece era antrenorul meu la acel moment, apoi am mai contactat o persoană. Am spus că nu este posibil așa ceva, nu puteam să cred că așa ceva s-a întâmplat. I-am întrebat dacă sunt siguri că e adevărat, dacă am citit bine, și mi-au spus că da. Apoi a fost, exact cum ai spus tu, ca și cum soarele a dispărut. Mai rău, a fost ca și cum întreaga minte mi-a fost cuprinsă de întuneric. A fost un moment în care pur și simplu nu știam ce se întâmplă, cum a fost posibil”, a declarat Simona Halep, potrivit We Are Tennis.