Rareș Bogdan, europarlamentar din partea PNL, a transmis, joi seara, în cadrul emisiunii Talk News, de la Profit TV, noi informații despre creșterea pensiilor în România, începând cu anul viitor.

Veste uriașă pentru cei cu pensii sub 2.000 de lei! Anunț pentru milioane de pensionari

Liberalul a explicat că PNL crede în continuare că este absolut normal ca pensionarii României să primească pensia indexată, iar cei cu venituri mai mici de 2.000 de lei să primească un sprijin suplimentar de la stat.

„A fost o chestiune normală, în spiritul a ceea ce s-a afirmat de către președinte, premier, toți comunicatorii, chestiuni legate de creșterea pensiilor. Noi considerăm în continuare că rata inflației trebuie acoperită de această creștere. (..) Cei care au contribuit la ceea ce înseamnă sistemul de pensii fie că au 3.020, 2.100, sau 5.000 sau 7.000 de lei, este absolut normal să li se indexeze pensia, pentru că nu este constituțional altfel. Dacă noi decidem o creştere a pensiilor cu 15% atunci este firesc ca şi cei 90.000 de români care au pensia peste 5.000 de lei să aibă indexare la această pensie la fel cum e firesc ca și cei între 4.000 şi 5.000 de lei pensie, respectiv 110.119 români să primească această indexare”, a spus Rareș Bogdan joi, în emisiunea Talk News de la Profit News TV.

Peste 3.2 milioane de pensionari vor beneficia de un sprijin suplimentar

Liderul PNL a mai transmis că peste 3.2 milioane de pensionari vor beneficia de un sprijin suplimentar, fiind vorba de cei care au venituri din pensie mai mici de 2.000 de lei.

„Sunt absolut de acord ca cei care venituri din pensie de sub 2.000 de lei, care sunt în total nu mai puțin decât 3,2 milioane de pensionari, să primească un sprijin suplimentar de tip one off. Altfel, situația se complică, pentru că dacă vorbim de anvelopă bugetară de 15%, această creștere nu este de 15% ci de 12,9%. Dacă venim cu acele ajutoare pe parcursul anului viitor nu se dau din bugetul pensiilor, ci din bugetul asigurărilor. Credem că în continuare că este absolut normal ca pensionarii României să primească pensia indexată, iar cei cu venituri sub 2.000 de lei să primească un sprijin suplimentar”, a mai transmis Rareș Bogdan.

Nimeni nu va fi dezavantajat, mai transmite Rareș Bogdan

De asemenea, Rareş Bogdan a mai ţinut să precizeze că este absolut încrezător că vor avea o discuţie, luni sau marti, în coalţia de guvernare, cu cifrele pe masa, şi vor găsi o soluţie în aşa fel încât să nu dezavantajeze niciun pensionar român.

”Nu putem să dezavantajăm 1,5 milioane pensionari români doar pentru că au contribuit mai mult la bugetul de pensii şi au pensie de peste 2.000 de lei, nu este firesc să facem acest lucru şi nici constituţional”, a mai explicat europarlamentarul.