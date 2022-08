Informația momentului despre Elena Udrea. S-a aflat adevărul despre pedeapsa pe care fostul ministru al Turismului o are de executat. Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre pedeapsa pe care el a primit-o, dar și despre avantajele pe care le-a avut în spatele gratiilor.

Mai exact, Becali susține că având în vedere că are un regim de încarcerare care încă se judecă, Elena Udrea ar avea voie la cel puțin o zi liberă pe lună. Totodată, el a mai adăugat și că deși avea dreptul la 15 zile pe an, nu și-a luat niciuna.

Gigi Becali și-a amintit și de faptul că un șef de închisoare i-ar fi dezvăluit acestuia că Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) face totul că să evite acordarea acestor zile libere celor întemnițați, totul pentru ca opinia publică să nu considere că detenția este ceva ușor.

Câte zile libere poate să își ia Elena Udrea?

Finanțatorul susține că nu îi este rușine pentru ceea ce a făcut și nici pentru cearta cu procurorii, însă știe foarte bine care sunt regulile în spatele gratiilor.

„Mie nu mi-e rușine de nimic, tot ce am făcut, am făcut cu demnitate, fără să fur de la nimeni și am mai făcut și pușcărie. Mie acum mi-e teamă de judecători. Eu mă certam cu procurorii, îi luam la mișto. Mi-a spus un avocat, „băi Gigi, nu face din astea, că te bagă la pușcarie”. Mie, directorul de pușcărie mi-a spus că mi-ar da zile libere, dar nu îl lasă cei din conducerea ANP, pentru că va spune opinia publică despre închisoare că este ceva ușor.

Orice deținut cu regim deschis are dreptul la 15 zile libere pe an. Deci, Elena Udrea ar putea beneficia chiar și de 2 zile libere pe lună, pentru că sunt doar 12 luni. Dar nu se vrea acest lucru”, a declarat Gigi Becali, la Realitatea Plus.

Avocata Elenei Udrea, despre decizia luată de Ministerul Justiției

Menționăm faptul că și avocata Elenei Udrea a vorbit și ea recent despre situația clientei sale, dar și despre ultima decizie luată de autoritățile din România. Silvia Uscov a criticat decizia Ministerului Justiției de a elimina abaterea disciplinară pentru judecătorii care nu mai țin cont de deciziile Curții Constituționale a României. Totodată, ea a mai precizat că această decizie a fost luată în schimbul unor promisiuni de la Bruxelles.

„Am sesizat că există consens politic pentru a elimina această abatere disciplinară. Motivul este o promisiune de ridicare a MCV, dar care este doar un argument politic. Sau li s-a promis că o să intrăm în Schengen, ori această eliminare este cuprinsă în PNRR.

Este importantă legiferarea CCR, altfel nu vor mai fi respectate drepturile minime ale cetățenilor. Bruxelles-ul ne spune că interesele financiare ale Uniunii Europene sunt deasupra drepturilor cetățenești”, a declarat Silvia Uscov.