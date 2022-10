Saveta Bogdan are problema financiare! E nevoită să meargă la evenimente ca să se întrețină

După ce a muncit o viață întreagă, Saveta Bogdan a primit o pensie de doar 1.200 de lei și un ajutor financiar de 600 de lei de la Asociația Uniunea de Creație Interpretativă (UCIMR), bani care nu îi ajung pentru a se putea întreține. De aceea, la cei 76 de ani ai săi, artista de muzică populară continuă să cânte pentru a-și putea asigura un trai decent.

„Eu am o pensie de 1.200 de lei și noroc că mai iau încă jumătate din valoarea ei de la UCIMR și că mă mai cheamă lumea să mai cânt. În pandemie nu ne-a mai luat nimeni, nicăieri. Acum mai cânt seara la Taverna Covaci în Centrul Vechi și uite așa mă pot descurca și eu. Greu, dar mă descurc”, a mărturisit Saveta Bogdan.

Aceasta este o artistă complexă, iar vocea ei i-a cucerit până și pe cei de peste Ocean, motiv pentru care va avea o stea pe Aleea Celebrităților din SUA. După un concert la care străinii s-au distrat pe cinste, aceștia au decis să îi facă acest cadou.

„În martie va fi gata steaua de pe Aleea Personalităților. Le-am dat numele exact și imediat cum e gata, cei care se ocupă o fotografiază și îmi vor trimite. Steaua asta pentru mine este ceva extraordinar! Eu sunt respectată și iubită, nu doar în țară”, a adăugat artista de muzică populară, relatează România TV.

Saveta Bogdan și-a scris deja testamentul. Cine îi va moșteni averea?

Vă amintim că, zilele trecute, cântăreața de muzică populară a anunțat că și-a făcut deja testamentul. Saveta Bogdan a trecut locuința pe numele fiicei sale, care e stabilită în Statele Unite ale Americii de ani de zile, însă i-a impus niște condiții.

„Fata mea a venit din America pentru o săptămână, cam zece zile. Eu, de fapt, am chemat-o anul trecut, de când am fost la ea, că anul trecut am stat la ea trei luni și am rugat-o să vină în țară, ca să pot să îi fac actele pe casă și pe ce am eu, mă rog, ce am avut la bancă, ce am… să îi fac și eu si am făcut actele, am făcut-o proprietar, acum eu sunt coproprietar, sunt chiriașă acum la ea și am vrut eu să fie. Toată lumea mă întreabă de ce am făcut actele pe casă, știi ce se întâmplă … ea are numai cetățenie americană, nu are și cetățenie română și acum o să își ia și română, dar ea de 12 ani are numai cetățenie americană.

Cât trăiesc eu, stau în casa mea, după ce nu o să mai fiu eu, este casa ei, dar cât trăiesc eu… am pus clauze, numai cu clauze. Am pus clauze pentru că am zis că așa este mai bine, așa m-a învățat lumea, așa m-a învățat și notărița, am pus clauze. Am vrut să fie pusă pe numele ei, așa, pentru liniștea mea. A fost emoționată, pentru că nu se aștepta ca eu să îi fac actele. M-a luat în brațe, m-a pupat, a plâns”, a explicat Saveta Bogdan, potrivit Antenei Stars.