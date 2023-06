Jador este unul dintre cei mai urmăriți maneliști din România. Recent, el a susținut că ar fi suspect de o boală foarte gravă și, din acest motiv, cântărețul a decis să pună punct carierei sale muzicale din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. De parcă vestea tristă nu era suficientă, acum celebrul artist a mai transmis un mesaj de-a dreptul înfricoșător. Manelistul a dat detalii despre problemele de sănătate și situația delicată în care se află și a vorbit deschis chiar despre moarte.

Trebuie spus că problema cu care se confruntă Jador este operabilă, însă acesta a ținut să puncteze că nu este pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

„Mi-e un pic rău acum, dar e operabil, e ok. Doar că partea nasoală e că o să mă las de cântat. Mă afectează pe partea asta. În rest e operabil, adică ce să am mai mult decât o posibilă moarte, o îmbrățișez și pe ea dacă vine, nu mi-e frică de ea. Doar că nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, că am fost golan, m-am cumințit acum, de curând. Poate că ăsta e și testul, nu știu”, a comentat Jador.

Jador va mai scoate câteva piese până în decembrie

El a susținut că până la sfârșitul anului mai are câteva piese de scos, însă, din decembrie o să întrerupă activitatea.

„O să terminăm, nu știu, Dumnezeu știe ce se întâmplă. Am muncit mult, sunt filmate clipurile. Ciudat, am muncit toată viața ca să ajung aici și acum sunt nevoit s-o las. E o chestie, nu-mi vine să cred. Sunt nevoit, că nu vreau, îți dai seama. Cred că toate sunt un cumul”, a spus Jador în vlogul „La o taină”.

Celebrul manelist și-ar dori să experimenteze moartea clinică

Cu toate acestea, Jador a mai venit cu o declarație care îi va șoca pe toți cunoscuții săi dar și pe fani. El a susținut că și-ar dori să stea în comă timp de un an, iar apoi să se întoarcă la lumea fizică.

„Să fiu în comă pentru un an. Mi-ar plăcea să mor, să fiu în moarte clinică. Aș vrea să văd ce e acolo, să mă asigur. Ceva se întâmpla. Vreau să știu ce se întâmplă, sunt curios tare, aș vrea să experimentez treaba asta și să revin. Cred că ar fi tare rău. Aș vrea să știu totul”, a mai spus manelistul.