Problemele de sănătate au pus monopol pe Jador, artistul ajungând de urgență la spital. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, artistul a publicat o imagine în care apare pe patul de spital, având nevoie de un tub de oxigen și o perfuzie în mână.

Alături de imaginea respectivă, Jador a făcut și un anunț trist pentru fanii lui. Din cauza problemelor de sănătate, el a preferat să ia o pauză mai lungă, dar nu înainte de a mai lansa câteva piese în acest an.

Jador ia o pauză de la carieră

„Vă anunț cu părere de rău că, cariera mea se încheie aici! 2023. Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite pentru jadorașii mei! Ultima piesă va fi în luna decembrie împreună cu managerul meu și toată echipa am deschis că sănătatea mea e mai importantă!

Anul ăsta, cât ne mai rămâne, sper ca Dumnezeu să mă mai țină în viață și să pot merge măcar la câteva concerte! In cazul în care nu o să mai fiu… vă dau vouă fanilor mei muzică gratis! Vă iubesc și sper să nu va supere acest mesaj. Aveți grijă de sănătatea voastră!”, a fost mesajul publicat pe rețelele de socializare de către Jador.

Jador spune că și-a găsit jumătatea perfectă

Într-o notă mai fericită, Jador a povestit la un moment dat, invitat în emisiunea Xtra Night Show, că o duce bine și pe plan sentimental.

Artistul este într-o relație cu o tânără din Spania, despre care spune că este jumătatea perfectă.

De asemenea, el a mai spus că tânăra respectivă este o fată normală și foarte simplă. El a continuat prin a spune că este atras foarte mult de sufletul ei.

„Este o fată superbă, are un suflet frumos, de sufletul ei m-am îndrăgostit. Are niște piciorușe, este ghindoc, are jumătate de metru. Este o fată simplă, o fată normală, o fată care nu se machiază, nu se rujează, este foarte simplă. De aia mă atrage mult sufletul ei.”, a declarat Jador, la Xtra Night Show.