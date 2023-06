Cătălin – Dragoș Crânguș a intrat în urmă cu 15 la GSK/Haleon. A început ca Reprezentant de vânzări, apoi, în ultimii 2 ani, a ocupat pozițiile de Country manager si Commercial Head pentru România, conducând partea comercială alături de o echipă de 126 de oameni talentați.

Capital: – Care este, pe scurt, povestea Haleon România?

C.C: – Operăm pe piața medicamentelor eliberate fără prescripție medicală, a dispozitivelor medicale, a suplimentelor alimentare cu o valoare de 160 de miliarde de lire sterline la nivel global – valoarea cea mai mare, cu cea mai susținută și rapidă creștere din întregul sector al bunurilor de larg consum. Haleon are un portofoliu puternic de branduri și este bine poziționată, jucând un rol esențial pentru oamenii din întreaga lume, într-un sector în creștere, mai relevant ca niciodată.

Rădăcinile noastre în România datează din 1989, când compania Glaxo a deschis primul birou în București având un singur angajat la acea vreme. În 1995, a fost înființată în România compania SmithKline Beecham, iar în anul 2000 s-a format GlaxoSmithKline prin fuziunea celor două. În 2015, atât la nivel global cât și la nivel local, am încheiat un joint venture cu Novartis Consumer, iar în 2019 încă unul cu Pfizer Consumer.

În iulie 2022, ne-am desprins de GSK, creând o companie nouă cu management, infrastructură si alocare de capital focusată în special pe sănătatea consumatorilor. În urma divizării, am păstrat moștenirea științei, încrederii și înțelegerii umane profunde, ceea ce ne permite să ne apropiem mai mult de consumatorii noștri.

La momentul desprinderii de GSK, am fost în top 3 companii de pe piață în segmentul medicamentelor eliberate fără prescripție medicală și suntem mândri că brandurile noastre sunt prezente în milioane de locuințe din România.

Misiunea noastră este îmbunătățirea sănătății zilnice a consumatorilor printr-o îngrijire personală adecvată. Produsele noastre îi ajută pe oameni să gestioneze afecțiunile minore cum ar fi durerea, simptomele răcelii și gripei sau afecțiunile orale. Pentru noi, îngrijirea personală înseamnă să le oferim oamenilor posibilitatea de a face alegeri sănătoase pentru a preveni bolile și să-i învățăm cum să-și gestioneze mai bine afecțiunile minore.

Cum arată viitorul apropiat

C: – Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru anul acesta?

C.C: – Într-un mediu macroeconomic provocator, 2022 a fost un an extraordinar pentru Haleon. Ne-am desprins cu succes de GSK plc, finalizând o călătorie de mai mulți ani pentru a înființa o companie independentă, lider global în domeniul sănătății consumatorilor, listată la bursele de valori din Londra și New York, și am început să tranzacționăm ca una dintre cele mai mari companii de sine stătătoare din lume în acest domeniu. Avem o bază solidă și un portofoliu de branduri excepțional, construit în jurul unei înțelegeri umane profunde, al științei, încrederii și inovației.

În anul 2022, am raportat vânzări globale puternice (10,9 miliarde de lire sterline), o creștere a veniturilor de 13,8% și o creștere organică a veniturilor de 9,0%, determinată de o creștere a volumului și prețurilor.

2022 a fost un an extraordinar și pentru Haleon România, reușind un rebranding de succes sub numele Haleon și asigurând în același timp continuitatea operațiunilor de zi cu zi. Inovațiile anului 2022 au fost în zona sustenabilității, cu produse precum Sensodyne Nourish, Aquafresh Naturals și Theratuss Natural Range. Astfel, ne-am continuat focusul avut în ultimii ani pe sustenabilitatea produselor noastre, trecând la materiale reciclate și reciclabile pentru ambalajele produselor noastre de îngrijire orală.

Am continuat campania în parteneriat cu Smile Train (prin intermediul căreia am donat în ultimii 3 ani, în parteneriat cu Spitalul Marie Curie, peste 200.000 de dolari pentru tratamentul copiilor cu despicătură de buză și/sau palat).

C: – Cum vă poziționați din punct de vedere al cifrelor de afaceri față de competitorii de pe piața din România din segmentul medicamentelor eliberate fără prescripție medicală?

C.C: – România are o poziție puternică în Europa Centrală și de Est, fiind cea mai mare țară din clusterul România/Ungaria/Cehia/Slovacia. Noi livrăm 11% din vânzările totale din ECE, iar întregul cluster furnizează o treime din vânzările din ECE. Suntem în primele 3 companii din România în segmentul medicamentelor eliberate fără prescripție medicală, cu o prezență puternică în 5 categorii: Durere, Sănătate respiratorie, Sănătate orală, Dermatologie, și Vitamine, minerale și suplimente alimentare. Pentru categoria Răceală și gripă, precum și în medicația topică pentru durere suntem lider de piață.

Provocări din piața românească

C: – Care sunt cele mai mari provocări pentru Haleon pe piața din România?

C.C: – Sistemele de sănătate se confruntă cu o provocare imensă după pandemia de COVID-19: creșterea costurilor din cauza îmbătrânirii populației și a tratamentelor mai scumpe, perturbările cauzate de tehnologiile emergente, schimbările societale și dezinformarea generalizată. Cu toate acestea, un lucru este clar: pentru a răspunde acestor provocări, sistemele de sănătate trebuie să-și consolideze orientarea spre prevenție, stil de viață sănătos și gestionarea sănătății.

La Haleon, considerăm că îngrijirea personală are un mare potențial de a răspunde nevoilor considerabile ale consumatorilor împuternicindu-i pe oameni, uşurând povara sistemelor de sănătate supraîncărcate și creând căile corecte de acces la asistență medicală. Îngrijirea personală înseamnă sănătate. Este o forță ascunsă, insuficient promovată în sistemele noastre de sănătate, care poate avea multe beneficii pentru economie și sănătate dacă este implementată la scară largă.

1,2 miliarde de cazuri de afecțiuni minore sunt autogestionate în Europa în fiecare an. Fără îngrijire personală, Europa ar avea nevoie de încă 120.000 de medici. Acest lucru evidențiază rolul esențial pe care îl poate avea îngrijirea personală în soluționarea deficitului de resurse medicale și subliniază importanța promovării îngrijirii personale ca mijloc de întreținere a sănătății în viața de zi cu zi.

Farmaciștii au posibilitatea de a-și asuma un rol consultativ important în monitorizarea sănătății și îngrijirea personală. Majoritatea persoanelor au acces ușor la o farmacie unde sfatul unui profesionist în domeniul sănătății este disponibil la cerere. De exemplu, 58% dintre europeni locuiesc la 5 minute distanță de o farmacie.

Parteneriatul cu profesioniștii din domeniul sănătății este o prioritate pentru noi. Prin intermediul platformei Haleon Health Partner, împreună cu specialiști recunoscuți din domeniul sănătății, organizăm sesiuni de formare axate pe educație profesională și instrumente practice. În cadrul acestor sesiuni prezentăm cele mai recente informații despre noile servicii și organizăm

campanii de sensibilizare în sprijinul profesioniștilor din domeniul sănătății. În 2022, am organizat în România peste 15 simpozioane, webinarii și conferințe, la care au participat 18.000 de farmaciști și stomatologi, pentru a crește gradul de conștientizare al experților cu privire la segmente importante din sănătate precum gestionarea durerii, sănătatea sistemului respirator, îngrijirea sănătății orale.

Ce segmente sunt vizate

C: – Care sunt domeniile de sănătate în care sunteți prezenți?

C:C: – Suntem prezenți în România cu 5 categorii: Durere, Sănătate respiratorie, Sănătate orală, Dermatologie și Vitamine, minerale și suplimente. Avem cea mai mare prezență în Sănătate respiratorie, Sănătate orală și Durere. Suntem lideri în categoria de Răceală și gripă cu brandul nostru puternic local.

C: – Câți angajați are Haleon România și cum s-au adaptat aceștia la noul brand?

C.C: – Cea mai mare listare la bursa de valori din Marea Britanie din ultimul deceniu a fost rezultatul unui efort considerabil, al planificării și colaborării celor 22.000 de angajați dedicați din întreaga lume, printre care 126 în România. Ca parte a acestei transformari organizaționale, am cerut opinia colegilor noștri iar rezultatele sondajelor noastre privind gradul de implicare din ultimii ani au arătat că, în medie, 90% dintre angajații din România consideră că Haleon își respectă valorile privind implicarea. Suntem recunoscuți ca având unul dintre cele mai ridicate niveluri de implicare în mod constant. Pe lânga recunoașterea internă, la ultimul sondaj extern la care am participat, am câștigat premiul pentru Cel mai bun angajator (studiul Aon 2018-2019).

Faptul că avem o cultură excelentă, în care angajații noștri sunt mândri să lucreze la Haleon, se simt implicați, inspirați, provocați și susținuți, a făcut ca tranziția la Haleon să fie mai ușoară. Am lucrat cu echipa din România în cadrul agendei Happy Human pentru a crește constant echilibrul dintre viața profesională și cea privată, precum și satisfacția profesională.

Angajații noștri asigură operarea eficientă a companiei. Este esențial să atragem și să păstrăm cei mai buni oameni, pentru a ne bucura cu toții de siguranță, sănătate și bunăstare. În 2022, am anunțat un concediu parental de 26 de săptămâni plătit integral pentru toți angajații permanenți la nivel global, indiferent de gen sau sexualitate, acoperind nașterea biologică, maternitatea surogat și adopția. În plus, am introdus o politică globală de concediu pentru îngrijitori, care le oferă angajaților patru săptămâni de concediu plătit integral în decursul unui an calendaristic, atunci când trebuie să aibă grijă de o persoană dragă bolnavă, oferindu-le stabilitate și siguranță financiară în vremuri dificile.

Deoarece suntem o companie care se concentrează pe sănătate cu umanitate, sănătatea și bunăstarea angajaților noștri este una dintre prioritățile noastre. Pentru aceasta, oferim mai multe instrumente și inițiative, precum: – Un program global gratuit și confidențial de asistență pentru angajați (EAP) pentru probleme personale, profesionale, de destrămare a relațiilor, financiare și de criză. – Formare în domeniul mindfulness pentru manageri – Formare în domeniul sănătății mentale și rezilienței, cu seminarii web pe teme precum sănătatea mentală a bărbaților. – Standarde de dezvoltarea leadershipului privind grija față de membrii echipei și stimularea acestora. – Un program de parteneriat pentru prevenție care le oferă angajaților și membrilor eligibili ai familiei acces la un set de bază de servicii medicale de prevenție, la un cost redus sau chiar gratuit.

Ce este aceea succes

C: – Care este rețeta succesului pentru compania dumneavoastră?

C.C: – Puterea noastră constă în portofoliul nostru de branduri de talie mondială, în echipa noastră extraordinară și în capacitățile noastre competitive de înțelegere umană profundă, știință și încredere. Brandurile noastre sunt prezente în milioane de locuințe din România, susținând în fiecare zi îngrijirea personală în familiile românești și ajutându-le să gestioneze afecțiuni minore de sănătate, de la simptome de răceală și gripă, la dureri articulare sau afecțiuni orale.

Obiectivul nostru ne motivează să răspundem nevoilor zilnice de sănătate ale oamenilor în moduri noi și îmbunătățite, alături de strategia noastră care aduce claritate alegerilor pe care le vom face. Pentru a avea impactul pe care ni-l dorim în lume, creăm în mod conștient o cultură care să sprijine în mod activ atât obiectivul, cât și strategia noastră. Ghidați de toate acestea, ne propunem să avem o cultură orientată spre scop, centrată pe consumator și axată pe performanță, care să ne permită să ne punem în aplicare strategia.

C: – Care sunt tendințele pe piața locală a medicamentelor eliberate fără prescripție medicală?

C.C: – Piața locală a medicamentelor eliberate fără prescripție medicală este unul dintre cele mai mari și mai rezistente segmente, cu cea mai rapidă creștere.

Factorii care stimulează piața pe termen lung indică o turnură către îngrijirea personală, consumatorii având un rol mai activ în ceea ce privește sănătatea lor, susținut de progresele din tehnologia digitală. În același timp, îmbătrânirea populației și creșterea costurilor pentru îngrijirea medicală și exercită presiune asupra sistemelor de sănătate. Strategia noastră este construită pe abordarea acestor factori cheie. Aceasta urmărește să satisfacă cererea tot mai mare de îngrijire personală și recunoaște oportunitatea de a răspunde nevoilor nesatisfăcute ale consumatorilor. Realizăm toate acestea prin creșterea gradului de conștientizare asupra afecțiunilor, creșterea relevanței brandului, inovare și valorificarea noilor tendințe.

Conform unui studiu din 2021 intitulat „Starea de sănătate în UE”, rata mortalității evitabile prin prevenție și a mortalității din cauze tratabile poziționează România în primele trei țări din UE. Presiunea generalizată pe sistemul medical și accesul uneori greoi la specialiștii din domeniul sănătății pot duce la agravarea bolilor și la costuri mai mari cu tratamentele medicale. Îngrijirea personală și creșterea nivelului de educație în domeniul sănătății în rândul publicului, reprezintă soluții pe termen lung astfel încât oamenii să poată lua decizii cu privire la sănătatea lor la momentul potrivit, având informațiile corecte la dispoziție.

Perspective

C: – Care sunt perspectivele Haleon România?

C.C: – În 2023 și în anii următori ne vom axa în continuare pe livrarea de produse și inovații excelente cu impact real pentru consumatori. Vom explora și profita de oportunitățile de creștere neexploatate, luând în considerare canalele, căile de acces pe piață, zonele geografice și tendințele conform cărora suntem sub-reprezentați sau nu concurăm în prezent. Ne propunem să ne consolidăm poziția în România, să fim recunoscuți ca lideri în segmentul medicamentelor eliberate fără prescripție medicală, cu branduri de încredere și un portofoliu puternic, și să fim bine poziționați pentru a juca un rol esențial pentru oamenii din întreaga lume, într-un sector în creștere, mai relevant ca oricând.

Ne angajăm să investim și să construim în continuare echipe performante și diverse, pentru a ne îndeplini obiectivele strategice și pe termen lung. Ne dorim ca Haleon să fie un loc în care toți angajații să se simtă ca acasă și să poată fi ei înșiși. Ne angajăm să creăm un loc de muncă divers, incluziv și respectuos și considerăm că acest lucru este esențial pentru a ne îndeplini scopul.