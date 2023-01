Jador a rămas fără o sumă uriașă de bani. Despre ceea ce trăiește în aceste momente a povestit chiar el. Drama este cu atât mai mare, cu cât banii care i-au dispărut au fost strânși pe parcursul unui an, iar persoana care s-a bucurat de ei i-a cheltuit într-o clipită.

Mai exact, celebrului manelist i-a fost furată o sumă impresionată de bani. Jador a mărturisit chiar întreaga întâmplare.

Artistul a trecut prin clipe de panică atunci când a văzut ca din contul său lipsesc bani. Jador susține că a fost furat și cineva i-a sustras banii direct din cont. Este vorba despre o sumă uriașă, pe care el a strâns-o în decursul unui an de zile.

Jador a fost furat direct din contul bancar

Artistul a împărtășit întreaga întâmplare pe rețelele de socializare, unde a fost vizibil afectat de probleme cu care se confruntă acum. Cântărețul a trecut prin momente de panică atunci când a văzut că din contul lui lipsește o sumă mare, astfel că și-a dat seama că cineva a furat bani direct din contul său.

Persoana care a furat banii din contul lui și-a făcut cumpărături și a plecat în vacanțe, toate acestea fiind plătite din banii lui Jador.

Cu toate acestea, artistul a spus că își va închide contul la banca respectivă după cele întâmplate.

”Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre ce mi s-a întâmplat. Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. A fost furată din contul meu. Persoana respectivă și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu.

Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, eu am făcut cumpărături online, și probabil cineva mi-a hăcuit contul bancar. Eu credeam că este o bancă sigură, mai sunt și austrieci. Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile”, a spus Jador.

Artistul renunță definitiv la serviciile băncii austriece

Jador a spus că, fiind o bancă austriacă, a luat decizia să își închidă contul acolo. El a spus că, dacă știa ce se va întâmpla între cele două țări, alegea o altă bancă unde să își depoziteze banii.

”Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile. Dacă s-ar fi întâmplat treaba asta ce s-a întâmplat acum în România, cu siguranță nu mi-aș fi făcut contul și cu siguranță o să-mi închid contul la ei.

S-a întâmplat treaba asta și pentru că sunt cetățean al României și îmi iubesc țara, o să îmi închid contul acolo”, a artistul.