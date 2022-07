Angelica Stoican este una dintre emblemele muzicii populare din România. Deși multă lume nu știe, cântăreața a fost la un pas de moarte în urmă cu ani de zile.

Într-un interviu acordat regretatului Aurelian Preda, aceasta a vorbit despre cea mai mare cumpănă din viaţa ei. Cântăreața a fost în moarte clinică după Revoluție și nici ea nu înțelege cum a reușit să scape.

Deși a încercat să înțeleagă mai bine imaginile pe care le-a văzut în acel moment, medicii i-au recomandat să nu se lase marcată și să poată să depășească situația.

„Am fost în moarte clinică, imediat după revoluție. Dar am scăpat că prin urechile acului! A fost o răscruce, o cumpăna peste care am trecut. Îmi amintesc că era un chip de om cu barbă și cu o față ovală, imens, și când am revenit plângeam în hohote de ce m-au adus…

De ce m-ați luat, era așa frumos! Doctorii mi-au spus să încerc să nu scormonesc cu inteligență întâmplarea că să nu mă marcheze. A fost cumplită treaba, câțiva ani am plecat în Franța, la medici, și aveam o teamă. Am scăpat de această teamă cu credință.”, declara Angelica Stoican, potrivit Star Popular.

Menționăm faptul că, la rândul ei, fiica cântăreței, Niculina Stoican Stănescu, ascunde și ea în spate o dramă la fel de mare. Aceasta nu și-a cunoscut niciodată tatăl din cauza unor probleme din familie.

Aceasta declara într-un interviu că în momentul în care mama ei, Angelica Stoican a rămas însărcinată, s-a despărțit de tatăl ei și s-a retras în sânul familiei, motiv pentru care cântăreața nu și-a mai văzut niciodată tatăl natural.

Ce relație au Angelica Stoican și fiica sa?

„Eu nu am vorbit niciodată cu el pentru că nu mi s-a dat voie. Este foarte dureros să mergi să îi duci scrisoare cu invitaţie la nuntă tatălui tău şi el să nu vrea nici măcar să te vadă. Nici nu ştiu dacă neînţelegerea dintre ei doi a făcut parte din copilăria mea.

Putem să fim foarte săraci atunci când nu reuşim să iubim cu pasiune. Mama a fost capabilă să trăiască un moment din viaţa ei în care concepţiile erau altfel decât sunt acum în societatea noastră. Tatăl meu natural nici nu a apărut în viaţa mea”, a mai spus aceasta.

Niculina Stoican Stănescu susține că a avut o relație specială cu mama ei, însă chiar și așa, a depășit cu greu faptul că nu a avut ocazia să își cunoască tatăl, care din păcate s-a stins din viață.

„Mama a râmas însărcinată cu mine, ei s-au despărţit şi eu am trăit cu restul familiei. Am ajuns la concluzia că dacă lucrurile nu se petreceau aşa, mama nu mai ajungea Angelica Stoican. Între el şi mama mea a fost o iubire profundă dar s-a sfârşit urât din cauză că el nu a avut puterea să recunoască că iubeşte o femeie mai tânără decât el. Mama l-a iubit profund.

M-a durut însă foarte tare atunci când mama m-a anunţat că a murit tata. Eu nu am mers la înmormântare din cauză că era ea acolo, soţia lui. Toată viaţa mea mi-am dorit să rămână el, să nu mai fie ea. Pe tatăl meu nu l-am visat niciodată”, a mai spus aceasta.

Niculina Stoican, bătută de mama sa

Cântăreața susține că deși exista o relație specială între ea și mama ei, au fost perioade în care aceasta era foarte ocupată și uneori nu mai avea răbdare cu ea și cu sora ei.

Aceasta și-a amintit și de un moment în care a încălcat regulile și a ajuns să fie bătută atât de rău, încât nici azi nu a uitat acel moment.

„Mama mea era în perioada respectivă o femeie extrem de ocupată. Avea concerte prin toată țară, era obosită, își pierduse răbdarea, iar noi, eu și sora mea, pe care pot spune că am crescut-o, eram lăsate în grijă unei bone.

Într-o zi, eu am încălcat una dintre reguli și am plecat din față blocului, așa că nu am auzit când mama m-a chemat în casă. Rezultatul: m-a bătut cu furtunul de la mașină de spălat, o bătaie pe care, chiar dacă am încasat-o pe bună dreptate, nu am uitat-o nici până acum”, a mai adăugat Niculina Stoican.