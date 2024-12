Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a dat detalii importante privind creșterile de pensii și măsurile pentru protecția socială în anul 2025. Aceasta a reiterat angajamentul guvernului de a majora pensiile în ianuarie 2025, indiferent de eventualele turbulențe politice, și a anunțat ajustări importante în baza noii legi a pensiilor.

Simona Bucura Oprescu a confirmat că pensiile vor fi majorate conform noii legi care prevede ajustări anuale, eliminând riscul de înghețare a pensiilor.

Ministra a reamintit că guvernele anterioare nu au avut o prevedere clară privind creșterea pensiilor, ceea ce a permis blocarea ajustărilor în trecut. Prin noile reglementări, creșterile anuale devin obligatorii, eliminând incertitudinile pentru beneficiari.

În plus, eliminarea pragului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile este considerată un progres important pentru viitorul sistemului de pensii din România.

„De fiecare dată când noi am fost la guvernare, pensiile au crescut. Garanția că pensiile or să crească și acum o reprezintă legea pensiilor, care stipulează clar că pensiile se majorează anual, în ianuarie. Vechile guverne au profitat de faptul că legile nu aveau această prevedere expresă și nu au majorat pensiile românilor. Așa s-a întâmplat în 2009, în 2013, în 2020, în 2021 … Noi am reușit, printr-o negociere inteligentă, să eliminăm acel prag aberant de 9,4 din PIB, care însemna înghețarea pensiilor până în 2070. Odată dreptatea înfăptuită, ea trebuie menținută”, a declarat Simona Bucura Oprescu la România TV.