Marius Budăi a precizat, referindu-se la cadrele din Ministerului Afacerilor Interne (MAI), că nu va exista o creştere a vârstei de pensionare bruscă şi că au fost luate în calcul măsuri tranzitorii pentru a nu crea bulversări în sistem.

„Eu personal nu am aceste semnale. Au fost discuţii, au fost şi foarte multe dezinformări. Nu se face o creştere a vârstei de pensionare bruscă, s-au luat în calcul măsuri tranzitorii, măsuri discutate cu sistemele exact pentru a nu crea bulversări în sistem” a spus ministrul.

Observațiile au fost trimise Comisiei

Marius Budăi a precizat că a discutat despre măsurile tranzitorii și la Bruxelles.

„Aceste măsuri tranzitorii le-am explicat şi Comisiei la ultima discuţie pe care am avut-o la Bruxelles.

De principiu, acum, la Comisie, inclusiv astăzi-dimineaţă, am avut un call şi cu Comisia şi cu Banca Mondială, am transmis Comisiei ultimele discuţii pe care le-am avut în cadrul Comisiei de muncă şi observaţiile primite în cadrul Comisiei de muncă şi din momentul în care amendamentele au devenit publice, au fost anumite observaţii, le-am trimis şi acestea comisiei”, a afirmat ministrul, întrebat la finalul şedinţei de joi a Guvernului dacă are semnal că va urma un val de pensionări în cadrul MAI pentru că oameni sunt nemulţumiţi de creşterea vârstei de pensionare.

Se așteaptă ultima analiză a Băncii Mondiale

Ministrul PSD a mai precizat că în această săptămână va veni de la Banca Mondială şi ultima analiză de impact.

„Cred că până mâine, cel târziu poimâine, ne parvine de la Banca Mondială şi ultima analiză de impact care va merge către Comisia Europeană, astfel încât am reuşit cu Comisia Europeană să ajungem spre finalul discuţiei şi ne-au promis că în termenul cel mai scurt ne transmit şi feed-backul dumnealor, pentru că la Ministerul Muncii orice reformă s-a adoptat, am preferat să o discut întâi cu Comisia Europeană până la aprobarea finală, pentru a nu mai avea discuţii pe jalon ulterior aprobării”, a explicat ministrul Muncii.

El a mai menţionat că nu are semnale privind un val de pensionări din cadrul MAI.

„Eu personal nu. Dacă domnul ministru de Interne sau ministrul Apărării au alte semnale, dar ştiţi că tot ce înseamnă apărare şi ordine publică au case de pensii sectoriale, la ministere, nu sunt la Ministerul Muncii pentru a şti exact care este situaţia”, a conchis Budăi.