Într-un interviu acordat pentru România Tv, Oana Lis a spus adevărul despre starea lui Viorel Lis. Aceasta susține că în momentul de față cei doi se află la spital, însă datorită faptului că au fost vaccinați, forma de COVID nu a fost una gravă.

Pe de altă parte, Oana Lis susține că cei doi trebuie să rămână în continuare sub supraveghere medicală.

„Da, suntem la spital, probabil că toţi ne întâlnim cu virusul la un moment dat, acum s-a întâmplat şi cu noi. Amândoi suntem vaccinaţi şi nu avem o formă foarte gravă, dar trebuie să fim ţinuţi sub supraveghere medicală. Eu am încredere în medici, am venit din prima clipă la spital, pentru că ne era rău la amândoi şi nu puteam să am grijă de Viorel”, a spus Oana Lis pentru sursa citată.

Aceasta a precizat că nici ea, dar nici Viorel Lis nu au ajuns la ATI, în contextul în care s-au prezentat din timp la spital, odată ce a observat că saturația soțului ei a început să scadă.

Totodată, Oana Lis a mai adăugat că soțul ei nu este într-o stare gravă ci doar este pe oxigen, la recomandările medicilor. Ea a mai precizat că se simte în siguranță, iar medicii își dau interesul pentru cei doi.

Viorel Lis nu este în stare gravă

„Nu am avut nevoie să ajungem la Terapie Intensivă, deoarece am venit din prima zi, când ne-am testat şi am văzut că lui Viorel a început să îi scadă saturaţia. Nu, soţul meu nu este într-o stare gravă. Este pe oxigen, în salon, de când a intrat în spital însă nu a făcut o formă gravă, dar nici una uşoară.

Facem tot ce putem, intră instinctul de supravieţuire foarte mult. Suntem trataţi bine, mă simt în siguranţă. Cred că sunt la cel mai bun spital din România şi mă simt în siguranţă. Noi am venit noaptea, nu ies din salon, nu văd de la geam nimic, nu este lume pe holuri”, a mai spus ea.

Referitor la vaccin, Oana Lis a devzăluit că cei doi erau programați pentru doza a treia însă au tot amânat momentul. Ea a mai adăugat că nu înțelege cum a contactat virusul, în contextul în care a respectat toate măsurile.

„Eram programaţi pentru doza trei şi nu ştiu de ce am amânat. Cred că scăpam, dacă făceam doza trei, pentru că eu am ieşit în fiecare zi, nu înţeleg de unde l-am luat tocmai acum. E un mister pentru mine, nu m-am mai îmbrăţişat cu cineva de doi ani, nu am mai fost pe la nunţi”, a mai declarat Oana Lis.