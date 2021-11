Petrică Mîțu Stoian a decedat la vârsta de 61 de ani la începutul acestei luni, în ziua de 6 noiembrie, sâmbătă, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Reşiţa, unde fusese trasnportat de urgență din cauza insuficienţei respiratorii de la Clinica Nera. Până în acest moment, s-a vehiculat că terapia din camera hiperbară a fost cauza care a determinat sfârșitul neașteptat al lui Petrică Mîțu Stoian. Totodată, au fost luate în considerare și problemele sale de sănătate din trecut, infectarea cu Sars-Cov-2 și greșelile din perioada de administrare a tratamentului.

La scurt timp de la trecerea la cele sfinte ale artistului, una dintre asistentele medicale care l-a îngrijit, a povestit o întâmplare șocantă, necunoscută, prin care Petrică Mîțu Stoian a trecut în timpul internării sale. Potrivit declarațiilor sale, bărbatul a leșinat în urma unui puseu de tensiune.

„Pur și simplu a zis «Îmi este rău»”

Asistenta medicală a afirmat că, la un moment dat, starea de sănătate a cântărețului de muzică populară se agravase. A fost necesară declasarea acestuia până la cabinetul de cardiologie, unde angajații spitalului au stat cu el aproape o oră întreagă. După acest episod, femeia care îl îngrija a constatat că bărbatul suferea de afecțiuni cardiace din trecut.

„Mi-a spus că îi este rău, prezenta un puseu de tensiune. Am luat tensiometru, l-am adus, dar a trebuit să pun o perfuzie între timp. A leșinat. Pur și simplu a zis «îmi este rău» și l-am așezat pe pat… Am luat tensiometrul, am văzut că are 20 cu 10 și jumătate tensiune, pulsul foarte tahicardic, rapid… Am chemat o infirmieră, l-am suit pe căruț, l-am dus la Cardiologie, unde era doctorița… A stat 45 de minute, a primit îngrijiri medicale. I s-a făcut o electrocardiogramă, apoi a fost consultat…

De atunci am făcut eu legătura, că avea probleme cu inima de mai mult timp. Petrică Mîțu Stoian ar fi recunoscut atunci că a mai avut astfel de pusee de tensiune și încerca să dea asigurări că nu e nimic grav. „Îmi zicea: «Vă rog eu frumos, am mai făcut pusee din astea de tensiune, nu mai îmi țineți morală, că eu vin, mă refac… sunt obosit!», așa mi-a zis, de oboseală, ca fost plecat, a condus noaptea. Nu știu de alte probleme de sănătate. L-am avut ca pacient și îmi pare rău de ce i s-a întâmplat”, a explicat femeia pentru Prima TV.