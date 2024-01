Constantin Enceanu a vorbit despre cel mai mare regret al său, la „40 de întrebări” cu Denise Rifai.

Marele artist a recunoscut că a suferit două mari pierderi la viața lui, moartea mamei și cea a bunului prieten. Este vorba despre regretatul Petrică Mîțu Stoian.

Potrivit dezvăluirilor făcute de artist, mama sa a făcut mari sacrificii, pentru ca el să-și urmeze visul de a deveni cântăreț. Totuși, eforturile depuse au costat-o sănătatea.

În acest context, artistul i-a reproșat mereu că nu se odihnește. Mai mult, a judecat-o pentru că nu a avut mai mult grijă de ea.

„Nu… am fost… în momentele alea normal, am fost supărat pe Dumnezeu că mi-a luat-o de lângă mine, era sprijinul meu, orice chestie cu mama o vorbeam, orice lucru pe care mi-l doream, la mama mergeam și o rugam să mă ajute. A făcut tot posibilul ca eu să fiu un copil fericit și să am tot ceea ce-mi doresc.

De asemenea, acesta a explicat că a suferit cumplit. Marele artist a subliniat că durerea a fost mare atunci când s-a dus la casa părintească și a văzut că nu-l așteaptă nimeni.

O altă lovitură grea a fost pierderea bunului său prieten, marele interpret de muzică populară Petrică Mîțu Stoian. Cei doi au avut o relație specială. Astfel, momentul în care acesta a trecut în neființă l-a doborât pe artist.

Contantin Enceanu spune că nu s-a împăcat nici în momentul de față cu moartea lui Petrică Mîțu Stoian. Tragedia a fost una copleșitoare pentru el, iar artistul nu s-a putut abține din a urla.

Cu ochii în lacrimi, acesta a dezvăluit că vorbea la telefon cu Doru Gușman, impresarul regretatului artist, când s-a întâmplat tragedia. La momentul respectiv, acesta a închis telefonul pur și simplu și a început să urle.

„Nu m-am împăcat cu moartea lui, n-o să mă împac niciodată. A fost prea dură moartea lui Petre. A fost prea dură, în primul rând, cu el și apoi cu mine, pentru că mi-a luat unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. În momentul când am aflat vestea asta cumplită am oprit mașina și am avut un moment în care l-am urât pe Dumnezeu.

Am spus că nu se poate să faci o astfel de nedreptate. S-a rupt ceva din mine și am zis: «Doamne, nu poți să fi atât de rău. De ce?!».(…) Am început să urlu. Lucrurile erau atât de frumoase și Petre avea atât de multe lucruri de spus în viața artistică. Nu poți să îi frângi aripile unui om atât de dur. Vorbeam la telefon cu domnul profesor Gușman, impresarul lui Petre, care era la spital și îmi spunea că deja nu este bine, că pulsul a scăzut.

Vorbind cu dânsul la telefon, Petre a murit. Atunci am închis telefonul, am oprit mașina și am început să urlu. De data asta, așa cum am mai spus, am avut un moment în care l-am urât pe Dumnezeu, dar poate că El a știut mai bine ce face.

Ce am pus în versurile cântecului dedicat lui Petrică, a fost ceea ce am simțit. Drept dovadă, impactul a fost extraordinar de mare. În numai câteva săptămâni a avut aproape 3 milioane de vizualizări, ce nu este la îndemâna oricărui cântec, mai ales dacă este trist. Lucrul acesta spune multe”, a conchis Constantin Enceanu.