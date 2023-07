Constantin Enceanu și sora lui Petrică Mîțu Stoian s-au împăcat. Prima ediție a Festivalului Petrică Mîțu Stoian, desfășurată la Teatrul de vară din Târgu Jiu, a adus în fața spectatorilor zeci de artiști. Printre ei s-a aflat și Constantin Enceanu, care în trecut a avut conflicte cu sora artistului pe tema moștenirii.

”A fost emoționant! A trebuit să cânt piesa ce i-am dedicat-o după ce a plecat dintre noi, mă uitam la cer și mă rugam la Dumnezeu să pot să mă stăpânesc să nu-mi dea lacrimile și să cânt melodia până la sfârșit. Mai ales când am văzut surorile lui în sală, mulți prieteni de suflet ai lui Petrică.

Dumnezeu m-a ajutat să duc melodia până la sfârșit aceasta melodie, dar cu lacrimi în ochi. Mă gândeam ca nu cumva să uit versurile pentru că eram în permanență cu gândul că ne vede, de sus, din ceruri, și să nu-l facem de râs.

Spectacolul nu a fost o șușă, a fost de o înaltă ținută. Toți colegii mei s-au prezentat extraordinar, orchestra condusă de maestrul Blondea și de Chirițoiu, ireproșabil sunetul, nu am ce să reproșez. Încă o dată s-a demonstrat că prin ceea ce s-a făcut, l-am respectat pe Petrică.

A fost și presa la mijloc care a alimentat oarecum anumite zvonuri. Mia și-a dat seama ce am simțit eu pentru Petrică, și ce simt în continuare, am simțit și eu nevoia de a o strânge în brațe când am văzut că a… din priviri ne-am înțeles, practic. Că n-avem nimic de împărțit, și că facem totul pentru memoria lui Petrică.

După spectacol am mers aproape toți la o masă, ne-a prins ora 1 noaptea și toți am povestit amintirile frumoase cu Petre, întâmplările hazlii, parcă a fost printre noi în acele două ore cât am petrecut împreună. I-am simțit prezența pentru că fiecare își aducea aminte și povesteam, singura chestie e că el lipsea să ne dea replicile. Iar în astfel de conjuncturi, el era protagonistul bunei dispoziții. Din nefericire, vorbim la trecut”, a declarat Constantin Enceanu pentru Star Popular.

Cui i-a rămas averea artistului

Familia regretatului interpret de folclor, Petrică Mîțu Stoian, a decis cui îi va reveni averea artistică rămasă după moartea sa, alegându-l pe artistul Emil Badea, cântăreț cu care a înregistrat o piesă în satul său natal.

„Vreau să mulțumesc familiei regretatului Petrică Mîțu Stoian pentru încrederea acordată, de a fi eu cel care va administra în mod exclusiv moștenirea culturală lăsată de marele artist. Este o onoare deosebită, dar în același timp o mare responsabilitate pe care o voi trata cu tot respectul meu! Cu ajutorul lui Dumnezeu și al dumneavoastră, publicul, vom face lucruri frumoase pentru memoria maestrului Petrică Mîțu Stoian, #LuceafărulMehedințiului!”, a fost mesajul transmis de Emil Badea, pe contul personal de Facebook.