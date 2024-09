Constantin Enceanu s-a prezentat din nou în fața instanței, la scurt timp după finalizarea procesului cu Niculina Stoican. De această dată, disputa a avut ca punct de plecare o centrală termică și o cerere pe care artistul ar fi trebuit să o depună înainte de a se debranșa de la rețeaua comună de gaze.

Artistul a decis să dezvăluie motivele pentru care atât el, cât și soția sa, au fost dați în judecată de Asociația de Proprietari a uneia dintre locuințele pe care le dețin în Craiova.

Artistul a explicat că în apartamentul respectiv locuiesc chiriași și că, în calitate de proprietari, au instalat o centrală termică. Asociația de Proprietari le solicită plata cotelor de întreținere, deși ei s-au debranșat de la rețeaua comună de gaze.

Potrivit cântărețului de muzică populară, motivul invocat de Asociație este că nu au depus o cerere scrisă pentru a anunța debranșarea. Chiriașii au intentat și ei un proces împotriva Asociației, considerând că nu este corect să fie obligați la plata cotelor de întreținere.

Primul termen al procesului a avut loc în octombrie anul trecut și, până în prezent, au fost înregistrate patru amânări. Următoarea ședință de judecată este programată pentru luna noiembrie a acestui an.

Se invocă faptul că nu am depus o cerere, prin care să-i anunțăm în scris acest lucru. Chiriașii au deschis și ei proces împotriva Asociației, întrucât nu li se pare normal să fim puși la plată”, a declarat el, potrivit Fanatik .

„În acel apartament, avem chiriași. Ca și proprietari, am pus centrală. Asociația de proprietari solicită plata la cotele de întreținere, deși noi ne-am debranșat, nu mai suntem pe coloana comună de gaze.

Anul trecut, Constantin Enceanu a intentat un proces împotriva Niculinei Stoican, care, la acea vreme, era directoarea Ansamblului „Maria Tănase”. Artistul a afirmat că nu fusese promovat de mulți ani, deși considera că ar fi meritat această recunoaștere.

Deși Niculina Stoican i-a sugerat că procesul ar putea avea consecințe grave, inclusiv riscul de a fi exclus din ansamblu, cântăreața a fost, în cele din urmă, cea demisă.

„Am câștigat, da. Ansamblul va fi comasat, deci rămân. Mi s-a mărit salariul, cum am cerut, de la 1 noiembrie. Înainte de a se finaliza procesul, au avut loc examenele de grad și am promovat. Vorbim de examenele de grad profesional.

Eu i-am dat în judecată pentru că am fost evaluat cu `bine`. Domnul dirijor și doamna manager (Niculina Stoican, n. red.) mi-au dat doar bine. Eu am contestat, că am considerat că merit foarte bine. Au făcut o comisie la nivel de ansamblu și care mi-a dat calificativul `foarte bine`.

Doar că doamna manager nu a ținut cont de asta. Așa că i-am dat în judecată. Pe acel calificativ am câștigat. Nu mă dezavantaja cu nimic, nu mă avantaja cu nimic. Dar am făcut-o din orgoliu, pentru orgoliul meu. Dacă mă întrebi, cred că asta era o răfuială. Dar acum nu mai e nici manager la noi, am și scăpat de stres”, a povestit acesta în trecut.