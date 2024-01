Anul trecut, lumea muzicală românească a fost martoră la un scandal de amploare între doi interpreți consacrați, Niculina Stoican și Constantin Enceanu, care făceau parte din același ansamblu folcloric, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” din Craiova.

Tensiunile au izbucnit pe fondul nemulțumirilor lui Constantin Enceanu, care a adus acuzații grave colegei sale de breaslă, Niculinei Stoican, și instituției muzicale în care activau.

Conflictul a avut la bază nemulțumirile lui Enceanu privind promovarea sa în cadrul ansamblului și modul în care era evaluat. Artistul a susținut că, deși era un veteran al ansamblului, nu fusese promovat de ani buni. El adăugase că situația s-a înrăutățit odată cu numirea acesteia într-o funcție de conducere.

Din cauza divergențelor și lipsei unui consens, cei doi artiști au ajuns în fața instanței de judecată. Tribunalul București a trebuit să pronunțe sentința în acest caz. În urma deciziei instanței, Constantin Enceanu a obținut victoria în disputa sa cu Niculina Stoican. Tribunalul a decis în favoarea sa, obligând-o pe aceasta să plătească cheltuielile de judecată, o sumă semnificativă.

După acest verdict favorabil, Constantin Enceanu s-a declarat extrem de fericit, nu doar pentru partea materială rezolvată prin proces, ci și pentru recunoașterea sa în cadrul ansamblului.

Artistul a mărturisit că a acționat din orgoliu. Totuși, demersul i-a adus beneficii neașteptate, precum mărirea salariului și promovarea în urma examenelor de grad profesional.

Constantin Enceanu se declară acum mult mai liniștit, bucurându-se de succesul obținut în instanță și de schimbările favorabile aduse situației sale profesionale.

”Mi s-a mărit salariul, cum am cerut, de la 1 noiembrie. Înainte de a se finaliza procesul, au avut loc examenele de grad și am promovat. Vorbim de examenele de grad profesional. Eu i-am dat în judecată pentru că am fost evaluat cu ”bine”. Nu mă dezavantaja cu nimic, nu mă avantaja cu nimic. Dar am făcut-o din orgoliu, pentru orgoliul meu.”, a spus Constantin Enceanu.