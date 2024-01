Cântăreața de muzică populară Niculina Stoican a oferit recent un interviu în care a rememorat momentul descoperirii infidelității soțului său la începutul căsniciei.

Ea a dezvăluit și cum a gestionat această situație dificilă.

Artista a povestit despre drama trecută, exprimându-și convingerea că soacra nu ar fi putut fi niciodată de partea ei. La vremea respectivă, când a descoperit că este înșelată, ea a cerut ajutorul soacrei sale.

Niculina Stoican și Vasile Stănescu au traversat împreună 34 de ani de căsnicie, însă începuturile nu au fost lipsite de provocări.

”A fost, la vremea respectivă a fost o drama. Pentru că eram foarte tinerică și pentru că, mă rog… gândeam altfel. Dar am gestionat lucrurile într-un alt mod”, spune ea.

A înțeles că într-o căsnicie pot apărea greșeli din ambele părți, iar cheia constă în modul în care acestea sunt gestionate și în capacitatea de a învăța din ele.

”Am chemat-o pe soacra mea, nefiind mamă. Dacă aș fi fost mama aș fi înțeles că o mamă niciodată nu își pune copilul ei la colț, pentru că nu e corect, nu poți să ceri așa ceva.

Ea cumva va încercă să se strecoare printre problemele astea și să lase lucrurile să le rezolvăm noi, că e firesc să fie așa. Am chemat-o și normal că ea s-a strecurat, așa cum ziceam, și am rămas eu să gestionez lucrurile mai departe.

Și le-am gestionat, se pare, bine. Într-o căsnicie se întâmplă foarte multe lucruri, greșeli, și de-o parte și de cealaltă. Nu trebuie să-ți judeci viața după greșelile pe care le faci pe parcurs, ci dacă vrei, după cum repeți greșelile.

Adică bun, ok, ai greșit, am greșit, și mai departe ce facem? Greșim în continuare? Înseamnă că ceva nu e în regulă. Dar nu pot să înțeleg și nu am să pot niciodată să înțeleg doi oameni care vin și spun: Ne iubim, viața mea și viața ta, noi împreună și capătul lumii, apar și copiii, iar după aceea explicația aceea desuetă, din punctul meu de vedere: «Nu ne mai iubim»”, a declarat Niculina Stoican.