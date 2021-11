Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Dan Negru a publicat un clip video din cadrul emisiunii „Next Star”, de la Antena 1pe care o prezenta. În video, prezentatorul tv îi oferea unui copil șansa de a merge în Belgia pentru a-și putea face tratamentul, iar mama acestuia, dar și restul juraților din emisiune nu se mai puteau opri din plâns.

În acest context, Dan Negru spune că deși Gigi Becali exagerează când vine vorba despre fotbal sau religie, acesta chiar reușește să salveze viețile anumitor oameni, adăugând că a văzut cu ochii lui binele făcut de patronul FCSB.

„Becali e breaking news. Again 🤪 Toți știm că Becali exagerează! Când cu religia. Când cu fotbalul. Breasla mea știe că e un produs media inventat de ProTv in golden age-ul televiziunii. Dar nu pot să nu recunosc că am văzut cu ochii mei cum a salvat vieților unor copii”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Dan Negru, despre gestul făcut de Gigi Becali

Totodată, el subliniază faptul că nu este important scopul gestului, ci urmările acestuia. Chiar dacă Becali ar fi făcut acest lucru doar pentru imagine, Dan Negru spune că pentru mamele copiilor salvați, aceste lucruri sunt esențiale.

Acesta a mai menționat că în România trăiesc mulți milionari care au furat statul construindu-și averi, însă nu au ajutat pe nimeni până în prezent. El a mai prezentat și un citat: „Bogat nu este cel care a dobândit multe, ci acela care a dăruit multe”.

Dan Negru a mai adăugat că deși Gigi Becali nu a performat în politică sau fotbal atât de mult, a reușit să facă bine unor persoanele cu banii pe care îi are.

„Nu mai contează dacă a făcut-o pentru imagine. Pentru mamele copiilor salvați, contează asta ? România e ticsită de milionari care și-au făcut averile furând statul și care vor să pară intelectuali, elite. „Bogat nu este cel care a dobândit multe, ci acela care a dăruit multe”. Lui Becali nu i-o fi ieșit cu fotbalul, cu politica, cu ortografia dar nu pot să nu recunosc ca eu am văzut și așa ceva”, a mai adăugat Dan Negru deasupra clipului video postat pe rețeaua de socializare.