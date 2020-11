Veste bună pentru toată România! Anunțul a fost făcut chiar acum

Mai mult, Florin Cîțu a anunțat că România nu va înregistra doua trimestre consecutive de contracție economică, ceea ce înseamnă că economia României nu va intra în recesiune.

Economia a crescut cu 5,6% în trimestrul III, iar datele oficiale arată o revenire în V a economiei, scrisese, vineri, pe Facebook, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

„Date oficiale – revenire în V a economiei! În trimestrul III economia a crescut cu 5,6%. Am spus din primul moment că economia îşi revine din trimestrul III şi acum datele confirmă. Astăzi avem confirmarea că Guvernul PNL a administrat foarte bine economia în cea mai dificilă perioadă din ultima sută de ani. Rezultatele ar fi fost mult mai bune dacă nu exista majoritatea toxică PSD-istă în Parlamentul României. Mulţumim tuturor românilor pentru că am fost o echipă în acest an dificil. Nu ne oprim aici. 2021 o să fie un an foarte bun pentru români, cu o guvernare de dreapta, liberală”, se arată în postarea lui Florin Cîţu.

România a consemnat o scădere economică de 6% în trimestrul III din 2020, raportat la perioada similară din 2019, însă faţă de trimestrul anterior a înregistrat o creştere de 5,6%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, date vineri publicităţii.

Potrivit INS, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, Produsul Intern Brut a scăzut, comparativ cu perioada similară din 2019, cu 5,1% pe seria brută şi cu 4,6% pe seria ajustată sezonier.

Produsul Intern Brut a fost mai mare, în termeni reali, cu 5,6%, în trimestrul III, comparativ cu trimestrul anterior. Pe serie ajustată sezonier, în trimestrul III 2020, comparativ cu trimestrul anterior, PIB a crescut cu 5,6%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2019, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere cu 6,0%. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2019, Produsul Intern Brut a scăzut cu 4,6%.

Pe serie brută, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2019, PIB în trimestrul III 2020 a înregistrat o scădere cu 6,0%. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, faţă de aceeaşi perioadă din anul 2019, PIB a scăzut cu 5,1%.