Veronica Stegaru a fost părăsită în spitalul din Huși, chiar după ce tocmai a dat naștere unui copil. Viorel Stegaru, care îi este în continuare soț, și-a luat ceilalți copii și a abandonat-o pe Veronica în maternitate.

Veronica Stegaru ar urma să fie externată în curând

Mai mult, Veronica Stegaru ar urma să fie externată mâine, iar situația este foarte complicată. Mai precis, ea ar putea să plece acasă fără bebeluș, deoarece autoritățile consideră că nu dispune de condițiile necesare pentru a crește un copil.

„Am plâns… mi-au luat băiatul doamnele de aici! Pentru că n-am unde să mă duc cu el, n-am condiții. Mâine îmi dau drumul și n-am unde să mă duc cu el.

Mi-au zis doamnele de aici, de la Huși, că îmi dau copilul altcuiva. Mi-au zis că au venit de la Asistența Socială și au spus că mi-l iau că n-am condiții și n-am unde să mă duc”, a declarat Veronica Stegaru pentru Cancan.

Veronica Stegaru nu mai are pe nimeni și cere ajutorul oricui

La rândul lor, părinții ei refuză să mai aibă vreun contact cu ea. Astfel, Veronica Stegaru nu mai are pe nimeni și cere ajutorul oricui este dispus să-l ofere.

„Viorel s-a luat după mama lui. Și-a adus aminte iar, din urmă, și a băgat divorț. Am avut primul proces, dar n-am avut cu ce să mă prezint, al doilea tocmai în toamnă e. Copiii ceilalți sunt la el. Părinții mei nu mă vor deloc, n-am unde să mă duc. Viorel se ia după oamenii care zic că nu e copilul lui, din ce am auzit.

Am stat la cineva la Berezeni pentru că mama mea nu mă voia gravidă acolo, să stau cu fratele meu, cu sora mea… Și am născut la Huși. Am stat la o fată, la Berezeni, dar nu mă mai pot întoarce pentru că n-are condiții și a zis să nu-i ia și copiii ei. Nu știu ce o să fac de mâine.

Nu știu cu cine să stau de vorbă, nu știu nimic. Am încercat să-mi sun părinții azi, dar nu-mi mai răspund pentru că a venit și la ei Protecția Copilului și a zis că n-au condiții”, a mai spus Veronica Stegaru.