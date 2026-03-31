Venituri în concediul de creștere copil 2026. Care este plafonul legal și cum se aplică
Conform legislației în vigoare (OUG nr. 111/2010), persoanele aflate în concediu de creștere copil pot obține venituri impozabile fără să piardă indemnizația, însă doar în limita unui plafon anual.
Plafonul este stabilit la nivelul a 8 indemnizații minime într-un an calendaristic.
Acest prag se aplică cumulat, indiferent de sursa veniturilor. Cu alte cuvinte, toate câștigurile obținute pe parcursul anului sunt adunate, iar depășirea limitei duce la pierderea dreptului la indemnizație.
Important: plafonul nu este lunar, ci anual, ceea ce permite o anumită flexibilitate pentru venituri ocazionale.
Ce venituri sunt permise în perioada concediului de creștere copil
Legea face distincția între tipurile de venituri și permite doar anumite categorii, considerate compatibile cu indemnizația:
- venituri din activități independente (PFA, profesii liberale)
- drepturi de autor și contracte de colaborare
- venituri din cedarea folosinței bunurilor (chirii)
- alte venituri ocazionale impozabile
Aceste venituri sunt permise atât timp cât se încadrează în plafon și sunt declarate corect.
Spre deosebire de acestea, veniturile salariale sunt tratate diferit.
Veniturile salariale și revenirea la muncă. Când se pierde indemnizația
În cazul în care beneficiarul revine la muncă și obține venituri din salarii, regula generală este clară-indemnizația de creștere copil se suspendă automat
Chiar dacă venitul salarial este mic, simpla reluare a activității cu contract de muncă determină încetarea plății indemnizației.
Există însă o alternativă:
- părintele poate opta pentru stimulentul de inserție, acordat dacă revine la muncă înainte de finalul concediului
Ce NU ai voie să faci în concediul de creștere copil
Pentru a nu pierde indemnizația, beneficiarii trebuie să evite mai multe situații:
- depășirea plafonului anual de venituri
- obținerea de venituri salariale fără încetarea concediului
- nedeclararea veniturilor realizate
- cumularea nelegală de beneficii
Oricare dintre aceste situații poate duce la suspendarea sau anularea drepturilor.
Ce verifică statul: ANAF și agențiile de plăți
Autoritățile au acces la informații fiscale și pot verifica oricând situația beneficiarilor:
- ANAF verifică veniturile declarate și impozitate
- agențiile pentru plăți și inspecție socială verifică dreptul la indemnizație
- se face corelarea între veniturile realizate și beneficiile primite
Verificările pot fi făcute inclusiv retroactiv, ceea ce înseamnă că eventualele nereguli pot fi descoperite după luni sau chiar ani.
Ce se întâmplă dacă ai încasat bani necuveniți
În cazul în care se constată că indemnizația a fost primită nelegal:
- plata este suspendată imediat
- sumele trebuie returnate integral
- pot apărea penalități sau dobânzi
În unele situații, dacă există suspiciuni de fraudă, cazul poate fi încadrat și în zona penală.
Situații frecvente care creează probleme
În practică, cele mai frecvente greșeli sunt:
- colaborări ocazionale nedeclarate
- venituri din chirii neînregistrate
- depășirea plafonului fără monitorizare
- confuzia între venituri independente și salarii
Mulți părinți consideră că sumele mici nu contează, însă legea se aplică indiferent de valoare, dacă plafonul este depășit.
De ce este importantă monitorizarea veniturilor în CCC
Specialiștii recomandă ca beneficiarii să urmărească atent veniturile obținute pe parcursul anului și să țină evidența lor fiscală.
O simplă depășire a plafonului poate duce la pierderea indemnizației pentru întreaga perioadă.
În același timp, transparența fiscală și declararea corectă a veniturilor reduc riscul unor sancțiuni ulterioare.
Concluzie
Concediul de creștere copil permite obținerea de venituri, dar în limite clare. Diferența dintre o situație legală și una care duce la pierderea indemnizației ține de respectarea plafonului și de tipul veniturilor obținute.
În 2026, regulile rămân stricte: venituri limitate, control fiscal atent și sancțiuni aplicate inclusiv retroactiv.
