Conform legislației în vigoare (OUG nr. 111/2010), persoanele aflate în concediu de creștere copil pot obține venituri impozabile fără să piardă indemnizația, însă doar în limita unui plafon anual.

Plafonul este stabilit la nivelul a 8 indemnizații minime într-un an calendaristic.

Acest prag se aplică cumulat, indiferent de sursa veniturilor. Cu alte cuvinte, toate câștigurile obținute pe parcursul anului sunt adunate, iar depășirea limitei duce la pierderea dreptului la indemnizație.

Important: plafonul nu este lunar, ci anual, ceea ce permite o anumită flexibilitate pentru venituri ocazionale.

Legea face distincția între tipurile de venituri și permite doar anumite categorii, considerate compatibile cu indemnizația:

venituri din activități independente (PFA, profesii liberale)

drepturi de autor și contracte de colaborare

venituri din cedarea folosinței bunurilor (chirii)

alte venituri ocazionale impozabile

Aceste venituri sunt permise atât timp cât se încadrează în plafon și sunt declarate corect.

Spre deosebire de acestea, veniturile salariale sunt tratate diferit.

În cazul în care beneficiarul revine la muncă și obține venituri din salarii, regula generală este clară-indemnizația de creștere copil se suspendă automat

Chiar dacă venitul salarial este mic, simpla reluare a activității cu contract de muncă determină încetarea plății indemnizației.

Există însă o alternativă:

părintele poate opta pentru stimulentul de inserție, acordat dacă revine la muncă înainte de finalul concediului

Pentru a nu pierde indemnizația, beneficiarii trebuie să evite mai multe situații:

depășirea plafonului anual de venituri

obținerea de venituri salariale fără încetarea concediului

nedeclararea veniturilor realizate

cumularea nelegală de beneficii

Oricare dintre aceste situații poate duce la suspendarea sau anularea drepturilor.

Autoritățile au acces la informații fiscale și pot verifica oricând situația beneficiarilor:

ANAF verifică veniturile declarate și impozitate

agențiile pentru plăți și inspecție socială verifică dreptul la indemnizație

se face corelarea între veniturile realizate și beneficiile primite

Verificările pot fi făcute inclusiv retroactiv, ceea ce înseamnă că eventualele nereguli pot fi descoperite după luni sau chiar ani.

În cazul în care se constată că indemnizația a fost primită nelegal:

plata este suspendată imediat

sumele trebuie returnate integral

pot apărea penalități sau dobânzi

În unele situații, dacă există suspiciuni de fraudă, cazul poate fi încadrat și în zona penală.

Situații frecvente care creează probleme

În practică, cele mai frecvente greșeli sunt:

colaborări ocazionale nedeclarate

venituri din chirii neînregistrate

depășirea plafonului fără monitorizare

confuzia între venituri independente și salarii

Mulți părinți consideră că sumele mici nu contează, însă legea se aplică indiferent de valoare, dacă plafonul este depășit.

Specialiștii recomandă ca beneficiarii să urmărească atent veniturile obținute pe parcursul anului și să țină evidența lor fiscală.

O simplă depășire a plafonului poate duce la pierderea indemnizației pentru întreaga perioadă.

În același timp, transparența fiscală și declararea corectă a veniturilor reduc riscul unor sancțiuni ulterioare.

Concluzie

Concediul de creștere copil permite obținerea de venituri, dar în limite clare. Diferența dintre o situație legală și una care duce la pierderea indemnizației ține de respectarea plafonului și de tipul veniturilor obținute.

În 2026, regulile rămân stricte: venituri limitate, control fiscal atent și sancțiuni aplicate inclusiv retroactiv.