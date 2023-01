Vânzările Ford au scăzut în 2022, dar livrările de vehicule electrice au urcat vertiginos

Ford Motor a anunțat joi că vânzările sale de vehicule noi au scăzut cu 2% în 2022, din cauza lipsei de cipuri de calculator și a altor întreruperi de aprovizionare care au încetinit producția de camioane și vehicule utilitare sportive.

Constructorul auto a declarat că a vândut anul trecut în Statele Unite 1,85 milioane de mașini și camioane ușoare, precum și 13.539 de camioane grele.

Scăderea vânzărilor Ford a fost în ton cu cea a majorității celorlalți producători auto. În general, industria a vândut aproximativ 13,8 milioane de vehicule noi în 2022, cu aproximativ un milion mai puțin decât în 2021, potrivit Edmunds, o firmă de cercetare de piață. Miercuri, Toyota, Honda, Nissan și Stellantis au raportat scăderi semnificative ale vânzărilor din 2022. General Motors a fost o excepție: Vânzările sale de vehicule noi au crescut cu 2,5%, la 2,3 milioane de vehicule.

În ultimii doi ani, constructorii de automobile din întreaga lume au fost afectați de o penurie de semiconductori, micile creiere utilizate în dispozitivele electronice care controlează motorul, transmisia, ecranul și alte componente importante ale unui vehicul. Penuria de cipuri s-a atenuat într-o oarecare măsură în 2022, dar alte probleme de aprovizionare au fost cauzate de focarele de Covid-19 care au întrerupt uneori producția de piese cheie în China și Asia de Sud-Est.

Problemele de aprovizionare au determinat o limitare a numărului de camionete pick-up

Problemele de aprovizionare au limitat numărul de camionete pick-up pe care Ford a putut să le producă, iar vânzările camioanelor sale F-Series au scăzut cu 10%, la 653.957 de vehicule, deși F-Series a rămas cea mai bine vândută linie de vehicule pe piața americană.

Un punct luminos pentru Ford a fost introducerea, în primăvara anului trecut, a unei camionete electrice, F-150 Lightning. Compania a declarat că a vândut 15.617 Lightning în 2022, mai puține decât se aștepta, deoarece a accelerat producția de pachete de baterii pentru acest vehicul.

Ford a mai spus că a vândut 6.500 de camionete electrice de livrare. Vânzările unui S.U.V. electric, Mustang Mach E, au crescut cu 45%, la 39.458 de vehicule.

Compania se bazează pe o creștere puternică a vânzărilor de vehicule electrice pentru a stimula creșterea în acest an. Constructorul auto construiește două fabrici de baterii în Kentucky și o a treia fabrică de baterii și o nouă fabrică de camioane electrice în Tennessee, scrie The New York Times.