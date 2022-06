Valul de demisii din USR continuă! Și-a anunțat plecarea din partid: „A devenit un spațiu al conflictului permanent”

Este vorba despre deputatul Andrei Lupu. Acesta a scris pe pagina sa de socializare că a demisionat din calitatea de membru al USR și din funcțiile interne deținute.

„Am demisionat astăzi din calitatea de membru al USR și, implicit, din funcțiile interne deținute, cea de membru al Biroului Național și cea de președinte al Filialei Prahova. Am făcut-o cu mare tristețe și cu o uriașă dezamăgire.

O mână de oameni în care ar fi trebuit să credem și care ar fi trebuit să reprezinte un deziderat pentru politica românească au ales meschinăria politicii dâmbovițene și toxicitatea confruntării permanente. Lipsa de eleganță, de încredere în negocierea politică și incapacitatea de a accepta alte opinii decât cele proprii au transformat o idee politică minunată, așa cum a fost USR, într-o organizație profund disfuncțională”, a scris Andrei Lupu pe Facebook.

Va deveni membru al REPER

De asemenea, acesta a scris că va deveni membru al REPER, partidul fondat de Dacian Cioloș.

„Am ales să plec pentru că nu vreau să invoc principii într-o organizație care îți răspunde cu zâmbete cinice atunci când îi amintești de datoria ei morală. Când te implici politic, înscriindu-te într-un partid, nu faci asta de dragul partidului sau al liderilor lui, ci pentru că speri să poți contribui cu ceva la schimbarea societății. Cetățenii nu sunt instrumente ale unui partid ori altul. Dimpotrivă, partidele sunt instrumente prin care cetățenii își promovează ideile politice.

În ultimii patru ani, am activat politic în două partide care au promis României o schimbare decisivă și o rupere completă de trecut. Au fost patru ani în care am întâlnit nenumărați oameni dornici de a contribui la binele României, de la redactarea de programe și până la participarea la campanii electorale ori în secțiile de votare din comune aproape părăsite. Este perioada în care mi-am făcut cei mai mulți prieteni și în care am cunoscut persoane pe care le voi respecta pentru tot restul vieții.

Am făcut parte din conducerea acestor partide și port într-o bună măsură responsabilitatea pentru evoluția lor. Am luat parte la decizii uneori înțelepte, alteori mai puțin înțelepte. Mi le asum pe toate.

Cred însă că, în acest moment, USR a devenit un spațiu al conflictului permanent. Luptele dintre facțiuni ocupă toată activitatea partidului. Promovarea unor politici publice sau mesaje politice a ajuns să fie asumată mai degrabă de către consilieri angajați, în timp ce mare parte dintre aleși sunt prinși în dispute interne.

Nu am fost ales de cetățeni pentru asta. Dimpotrivă, misiunea mea, ca membru al Parlamentului, este una constructivă, de a promova idei și proiecte care să devină realitate.

Începând de astăzi, voi deveni membru al REPER. Fac acest pas pentru că, indiferent câte dezamăgiri vom avea, nu ne putem permite să renunțăm și să dăm înapoi. Suntem datori în a ne respecta promisiunile și crezurile în fața noastră, dar mai ales în fața celor care au crezut în noi”, a completat Andrei Lupu.