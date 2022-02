Decizia luată de Vladimir Putin răspândește teama în contextul în care Occidentul ia în calcul ca aceasta să fie pasul spre o invazia rusă în estul Ucrainei, având pretextul de apărare a etnicilor ruși.

O reacție în acest sens a venit din partea Uniunii Europene care a denunțat recunoaşterea de către Moscova a independenţei regiunilor separatiste ca fiind o „încălcare flagrantă a dreptului internaţional”.

Totodată, UE a mai anunțat că va reacționa „ferm”, scrie președinta Comisiei.

„Recunoașterea celor două teritorii separatiste din #Ucraina este o încălcare flagrantă a dreptului internațional, a integrității teritoriale a Ucrainei și a acordurilor de la #Minsk. UE și partenerii săi vor reacționa cu unitate, fermitate și hotărâre în solidaritate cu Ucraina„, au transmis președintele Consiliului, Charles Michel, și președintele Comisiei, Ursula von der Leyen.

În același timp, Consiliul Afaceri Externe (CAE), care s-a reunit luni la Bruxelles anunță că o recunoaştere de către Rusia a provinciilor separatiste din Ucraina ar reprezenta „o încălcare flagrantă” a dreptului internaţional.



La rândul său, premierul britanic Boris Johnson a denunțat luni recunoașterea de către Moscova a independenței regiunilor separatiste ale Ucrainei drept „o încălcare flagrantă a suveranității țării”.

„Este în mod clar un act împotriva dreptului internațional. Este o încălcare flagrantă a suveranității și integrității Ucrainei, este o repudiere a acordurilor de la Minsk”, a declarat Boris Johnson într-o conferință de presă, văzând în această recunoaștere drept un „semn prost” pentru situația din Ucraina.

„Condamn decizia Rusiei. Aliaţii cer cu insistenţă Rusiei, în termenii cei mai puternici, să aleagă calea diplomaţiei, să renunţe imediat la întărirea militară masivă din Ucraina şi din jurul Ucrainei şi să-şi retragă forţele în conformitate cu obligaţiile şi angajamentele sale internaţionale”, este mesajul transmis şi de Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO.

El a cerut Rusiei „să aleagă calea diplomaţiei”.

Și președintele Klus Iohannis a avut o reacție după decizia liderului de la Moscova. Șeful statului a anunțat că recunoașterea de către Rusia a zonelor din Ucraina este o ”încălcare flagrantă a dreptului internațional”, adăugând că este nevoie de un răspuns în acest sens.

„România condamnă cu fermitate recunoașterea de către Rusia a zonelor Donețk și Luhansk din Ucraina ca fiind independente.

Aceasta este o încălcare flagrantă a dreptului internațional, care trebuie să atragă cel mai sever răspuns al comunității internaționale. Susținem cu fermitate suveranitatea & integritatea teritorială a Ucrainei”, a scris șeful statului pe Twitter.

RO🇷🇴 strongly condemns the recognition by Russia of the Donetsk & Luhansk areas of 🇺🇦 as independent. This is a blatant violation of international law, which must attract the most severe response of international community. We firmly support 🇺🇦sovereignty & territorial integrity.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 21, 2022