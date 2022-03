UPDATE: Situaţie dramatică în Herson, cel mai mare oraş din sudul Ucrainei.

„Oamenii din Herson sunt neînarmați. Nu mai avem arme pentru a rezista, pentru a opune rezistență armată. Nu avem armata în oraș. Armata a fost învinsă.

Armata ucraineană a trebuit să se retragă așa că nu există arme. S-au retras spre Nickolaev. Trupele ruse sunt peste tot”, a transmis primarul Ihor Kolykhaiev.

Edilul a făcut un apel pentru ajutor umanitar, adăugând că oraşul este acum „fără putere și fără apă”.

„Rușii vor să-și trimită ajutorul umanitar, dar oamenii din Herson îl refuză. Pentru că sunt patrioți și nu vor ajutor de la ruși. Vor ajutor de la ucraineni. Deci nu primim ajutor umanitar în acest moment

Avem mulți oameni aici care au nevoie. Avem pacienți cu cancer, copii care au nevoie de medicamente. Acele medicamente nu ajung în prezent la ei”, a precizat primarul din Herson.

Ştirea iniţială

Vladimir Putin este distrus. Armata rusă este la un pas de a rămâne fără resurse de bază. Aceasta este informația dezvăluită de un grup independent de jurnalism de investigații specializat în verificarea faptelor. Jurnalistul Christo Grozev a susținut că Rusia mai are resurse pentru război până duminică, după care ar urma să se prăbușească.

Tot săptămâna viitoare, Moscova se va confrunta cu sancțiuni, a căror amploare „fără precedent” îl vor afecta și mai mult pe Vladimir Putin, potrivit Nexta.

Bellingcat este un grup de jurnalism de investigație cu sediul în Olanda, specializat în verificarea faptelor și informații cu sursă deschisă. Colectivul și-a câștigat reputația deoarece majoritatea anchetelor și analizelor realizate s-au dovedit reale.

Între timp, s-a făcut o pace scurtă. Mai exact, armata rusă a ordonat încetarea focului în Mariupol și Volnovakha. Această măsură a fost luată pentru a permite evacuarea civililor pe coridoare umanitare în orașele Mariupol și Volnovakha.

„Începând cu 10.00 AM ora Moscovei (09.00 ora României), partea rusă declară încetarea focului și deschiderea coridoarelor umanitare pentru a permite civililor să plece din Mariupol și Volnovakha”, a anunțat Ministerul Apărării de la Moscova, potrivit agențiilor de presă ruse, citate de Reuters.

În paralel, jurnaliștii israelieni de la N12 au dezvăluit că rușii au avansat puternic spre capitala Ucrainei. Ultimele date indică că aceștia ar controla o parte din zonele rezidențiale ale Kievului. Conform sursei citate, strategia ar fi să se asedieze orașul, la fel cum s-a petrecut și în Mariupol.

În timp ce sunt blocați în nord, rușii au reușit să câștige mult teritoriu în apropiere de Sumy, la est de Kiev și să obțină controlul asupra autostrăzii M6 la vest de capitală. În 24-48 de ore, Kievul va fi complet înconjurat la fel cum este acum Mariupol. Apoi, cel mai probabil, civililor fie li se va permite să plece în timpul unei încetări a focului printr-un coridor umanitar, informează canalul N12.

Soldaţii ruşi au intrat deja şi în oraşul Irpen, aflat la vest de Kiev.

Totuşi, deşi au trecut nouă zile de război, forțele ruse încă nu au reușit să cucerească orașele mari ale Ucrainei, aşa cum îşi dorea iniţial Vladimir Putin.

Ministerul Apărării din Rusia a publicat un material video în care arată avansarea terestră a trupelor rusești către capitala Ucrainei, Kiev.

