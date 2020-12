USR PLUS, anunțul care provoacă cutremur. Un oraș important a fost câștigat. Este vorba de București, unde copreşedintele USR PLUS Bucureşti Claudiu Năsui a susținut, luni, că Alianţa a câştigat alegerile parlamentare în Capitală. Potrivit lui Năsui, mandatele care ar reveni USR PLUS, ar fi de 12 la Camera Deputaţilor şi 5 la Senat.

„Din rezultatele pe care le avem reiese că USR PLUS a câştigat alegerile parlamentare la Bucureşti, lucru pentru care dorim să mulţumim în mod special alegătorilor, bucureştenilor care au venit la vot. (…) Vom folosi mandatele obţinute pentru a continua în Parlament munca noastră de patru ani şi pentru a implementa programul de guvernare. Din estimările noastre vom avea 12 mandate la Camera Deputaţilor şi încă 5 mandate la Senat. Asta ne plasează pe locul I între filialele USR PLUS. Faţă de alegerile locale am mai crescut puţin la aceste alegeri. (…) În 2016, am obţinut 12 mandate de parlamentari, în prezent USR PLUS va avea 17. Încrederea obţinută în 2016 am sporit-o în aceşti patru ani şi sperăm ca în viitorii patru ani să facem la fel”, a susținut Năsui.

El a precizat într-o conferinţă de presă, că priorităţile USR PLUS Bucureşti sunt pregătirea guvernării şi „deblocarea” situaţiei în Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Avem nevoie de reformă

„Avem soluţii inovatoare, moderne pentru a reforma România. Am văzut că o guvernare care nu poate decât să administreze nu poate să rezolve şi să repare problemele statului român. Avem nevoie de reformă. (…) Ne referim la nişte reforme sistemice, profunde, de care România are nevoie dacă vrem să ne dezvoltăm”, a adăugat Năsui.

Ultimele informații oficiale venite din partea Biroului Electoral Central arată că la Camera Deputaţilor situația este: PSD – 29,79%, PNL – 25,01%, USR PLUS – 14,85%, AUR – 8,16%, UDMR – 6,64%. Voturile exprimate pentru Senat se prezintă astfel: PSD – 30,17%, PNL – 25,36%, USR PLUS – 15,29%, AUR – 8,50%, UDMR – 6,82%.

În urma rezultatului alegerilor parlamentare, președintele Klaus Iohannis va avea discuții cu liderii PNL. Formarea unei coaliții este destul de grea în condițiile de față.