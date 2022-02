Uniunea Europeană a declarat însă pe 16 februarie că blocul comunitar este pregătit în cazul în care conducerea rusă decide să folosească problema energetică ca pe o armă.

Într-un discurs susținut în Parlamentul European despre relațiile UE-Rusia, securitatea europeană și amenințarea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a spus parlamentarilor că, într-un moment de mare cerere, monopolul rusesc Gazprom își restricționează aprovizionarea cu gaze către Europa. „Un minim de zece ani în stocare, fără vânzări pe piața spot. Acest comportament a afectat deja credibilitatea Rusiei ca furnizor de energie de încredere”, a spus von der Leyen, potrivit Neweurope.

GNL, o alternativă a Uniunii Europene

Comisia a declarat că este în prezent în discuții cu mai multe țări care sunt pregătite să-și intensifice exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) către UE. Acest lucru a dus, în ianuarie, la livrări record de gaz GNL – peste 120 de nave și 10 miliarde de metri cubi de GNL.

„În plus, de la anexarea Crimeei, am crescut numărul de terminale GNL. Ne-am consolidat rețeaua paneuropeană de conducte și interconexiuni electrice. Și partea bună este că aceste investiții în infrastructură vor fi în viitor coloana vertebrală a aprovizionării cu hidrogen verde. În ultimele săptămâni, am analizat toate scenariile posibile de perturbare în cazul în care Rusia decide să întrerupă parțial sau complet aprovizionarea cu gaze către UE”, a spus von der Leyen.

„Și pot spune că modelele noastre arată că acum suntem mai degrabă în siguranță în această iarnă. În plus, am dezvoltat împreună cu statele membre un nou set de măsuri de urgență, pe care le-am putea declanșa în cazul unor întreruperi complete. Dar una dintre lecțiile pe care deja le putem trage din această criză este că trebuie să ne diversificăm sursele de energie, pentru a scăpa de dependența de gazul rusesc și să investim masiv în surse regenerabile de energie. Sunt curate și bune pentru planetă și sunt și bune pentru independența noastră”, a adăugat ea.

Gazprom, acuzat că a redus robinetul de gaze

Exporturile de gaze ale Gazprom către țările din fosta Uniune Sovietică s-au ridicat la 17,9 miliarde de metri cubi, ceea ce este cu 35,5% sau 9,8 miliarde de metri cubi mai puțin decât cifra din aceeași perioadă a anului 2021, a spus monopolul rusesc al gazelor.

În același timp, Gazprom și-a crescut livrările către țări precum Turcia cu 2,7%, Bulgaria cu 24,2% și Bosnia și Herțegovina cu 13,9%.

„Compania continuă să livreze gaze așa cum este solicitat de consumatori, în deplină conformitate cu obligațiile contractuale”, a spus Gazprom.

Gigantul rusesc al gazelor a fost acuzat că a reținut producția suplimentară care ar putea fi eliberată pentru a scădea creșterea prețurilor.

În ianuarie, vicepreședintele executiv al Comisiei UE pentru Concurență, Margrethe Vestager, a declarat că UE analizează în prezent toate acuzațiile de posibile comportamente anticoncurențiale ale companiilor care produc și furnizează gaze naturale în Europa, inclusiv Gazprom, pentru a verifica dacă situația actuală pe piețele angro de gaze din Europa pot fi atribuite comportamentului comercial al participanților pe piață. „Ne uităm la acest lucru ca pe o prioritate, deoarece este o provocare de raționament ca o companie, având în vedere creșterea cererii, limitează oferta. Acesta este un comportament destul de rar pe piață”, a spus Vestager.

Livrările de gaze către China, în creștere

Între timp, Gazprom a declarat, pe 16 februarie, că exporturile de gaze către China prin conducta Power of Siberia continuă să crească în cadrul contractului bilateral pe termen lung dintre Gazprom și China National Petroleum Corporation (CNPC). „14 februarie a marcat un nou record pentru aprovizionarea zilnică”, a spus Gazprom.

Compania rusă a declarat, potrivit Gas Infrastructure Europe, stocurile de gaz în funcționare în depozitele subterane ale Europei au rămas cu 22,3% sau cu 9,2 miliarde de metri cubi în urma nivelului de anul trecut la 14 februarie. Până la 93,4% din gazul injectat în timpul perioada de vară este deja retrasă, ceea ce înseamnă că au mai rămas sub 7%. Valoarea totală a stocurilor de gaze de lucru din instalațiile UGS europene a fost de până la 32 de miliarde de metri cubi la 14 februarie, scăzând cu 1,3 miliarde de metri cubi sub minimul istoric pentru această dată, a spus Gazprom.

Compania rusă a avertizat că retragerea gazului de la instalațiile UGS din Europa continuă de obicei până la sfârșitul lunii martie până la mijlocul lunii aprilie.

Gazprom a spus că stocurile din unitățile UGS din Ucraina au scăzut la 10,7 miliarde de metri cubi și sunt acum cu 45,7% sau 8,9 miliarde de metri cubi sub nivelul anului trecut și cu 4,6 miliarde de metri cubi sub nivelul observat la începutul perioadei de injecție în aprilie 2021.

Controversatul proiect Nord Stream 2

Rusia a construit controversatul gazoduct Nord Stream 2 din Rusia până în Germania, ocolind Ucraina. Moscova speră că criza gazelor și creșterile de preț observate în Europa în acest an, precum și inevitabilitatea prețurilor ridicate din această iarnă, vor garanta că Nord Stream 2 va fi aprobat de Germania și Uniunea Europeană și va deveni operațional în 2022.

La o conferință de presă comună cu cancelarul german Olaf Scholz la Moscova pe 15 februarie, președintele rus Vladimir Putin a susținut că Nord Stream 2 este un proiect „pur comercial” care va consolida securitatea energetică a Europei. „Acesta este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din Europa, care vizează consolidarea semnificativă a securității energetice pe continent”, a declarat Putin, citat de Reuters. „Am spus de mai multe ori că acest proiect este pur comercial și că aici nu există nicio politică, nici o tentă politică”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Putin a spus încă o dată că gazul rusesc este mult mai ieftin în acordurile pe termen lung cu Gazprom decât pe piața spot.