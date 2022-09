Ungurii fac legea în România?! Klaus Iohannis, anunțul momentului: Am subliniat foarte clar poziția

În cadrul unei conferințe comune cu președintele Ungariei, Katalin Novak, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre necesitatea unui discurs public în logica și spiritul Parteneriatului Strategic.

„Printre subiectele abordate astăzi (miercuri – n.r.) s-a aflat și cel al vizitelor în România ale oficialilor ungari. Astfel, am subliniat foarte clar poziția constantă și principială a părții române, care se referă la necesitatea unui discurs public în logica și spiritul Parteneriatului nostru Strategic și ale Tratatului politic de bază”, a spus Klaus Iohannis.

Proiectele trebuie să fie realizate în România și conforme cu dreptul român

Președintele României a mai spus că trebuie ca orice proiect de interes să fie realizat în România, în urma unui acord al țării noastre. De asemenea, spune Klaus Iohannis, proiectele nu trebuie să fie discriminatorii pe bază etniei.

„În acest context, am evocat din nou convingerea noastră profundă că persoanele care aparțin minorităților naționale contribuie la crearea și consolidarea unor punți de legătură între statul de cetățenie – singurul care are răspunderea pentru protecția drepturilor acestora – și statul a cărui origine etnică o împărtășesc”, a adăugat șeful statului.

Securitatea aprovizionării cu energie, o altă temă abordată

Așa cum era de aștepta o altă temă discutată a fost și securitatea aprovizionării cu energie, președintele țării precizând că a susținut poziția României privind importanța unui răspuns unitar, coordonat și urgent la nivelul Uniunii Europene.

„Pe lângă discutarea perspectivelor proiectelor de cooperare în plan bilateral, în interesul ambelor state, am susținut poziția României privind importanța unui răspuns unitar, coordonat și urgent la nivelul Uniunii Europene în această privință. Am arătat că, în actualul context, se impune eliminarea, cât mai curând posibil, a dependenței energetice a Uniunii Europene și a statelor membre de Rusia. Este necesară continuarea dezvoltării proiectelor de infrastructură în interiorul Uniunii, prin consolidarea interconectărilor și a capacităților de stocare, în paralel cu diversificarea importurilor energetice și consolidarea producției energetice europene. Pe de altă parte, în context european, îmi exprim speranța că vor fi găsite cele mai bune și adecvate soluții în dialogul în curs dintre instituțiile europene și Ungaria”, a completat Klaus Iohannis.

Mai mult decât atât, președintele României spune că a fost discutată și situația pe plan regional, european și global, în contextul războiului ruso-ucrainean început la data de 24 februarie.

„România este pe deplin solidară cu Ucraina și vom continua să o susținem pe toate dimensiunile. Am evocat sprijinul oferit de România Ucrainei, inclusiv asistența acordată celor peste 2,2 milioane de refugiați ucraineni care ne-au trecut granițele. De asemenea, în cadrul discuțiilor am accentuat necesitatea sprijinirii Republicii Moldova, ținând cont de multiplele crize cu care aceasta se confruntă, precum și pentru avansarea parcursului său european ca urmare a obținerii statutului de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Am reiterat, împreună cu doamna Președinte, și sprijinul nostru consecvent pentru politica de extindere a Uniunii Europene cu statele din Balcanii de Vest”, a încheiat Iohannis.

Relația dintre Ungaria și România trebuie să funcționeze

Președintele Katalin Novak a declarat că relația dintre țara sa și România trebuie să funcționeze, având în vedere că cele două țări sunt vecine. Mai mult decât atât, aceasta a precizat că este de dorit diminuarea tensiunilor deja existente.

„Suntem țări vecine, de aceea avem nevoie ca relația dintre Ungaria și România să funcționeze. Am convenit, de asemenea, că noi dorim să diminuăm tensiunile existente, nu să le amplificăm. Nu o să fim de acord în toate cele, nici până acum nu am fost, dar cel mai important e să ne putem asculta și să ne ascultăm reciproc și poate putem înțelege punctul de vede al celuilalt, chiar dacă interesele nu sunt identice și acordul nu e identic în absolut toate domeniile”, a spus Novak.