Președintele chinez Xi Jinping a salutat miercuri puterea și legăturile care unesc China și Ungaria, ultima destinație a turneului său european, după Franța și Serbia. Acest salut vine în contextul unei cooperări înfloritoare și a unei convergențe a punctelor de vedere cu Budapesta în ceea ce privește ofensiva rusă în Ucraina, conform relatărilor AFP.

După participarea la o paradă militară alături de președintele ungar Tamas Sulyok, Xi Jinping s-a întâlnit la o mănăstire carmelitană, reședința premierului, cu Viktor Orban.

În anticiparea acestei vizite catalogată drept „istorică” de către Budapesta, capitala a fost decorată cu steaguri chineze și a fost instituit un nivel ridicat de securitate, în timp ce câteva steaguri afișate de manifestanți tibetani au fost ascunse cu grijă de ochii liderului chinez.

Într-un editorial publicat în ziarul favorabil puterii Magyar Nemzet, înaintea sosirii sale, Xi Jinping a comparat legăturile dintre China și Ungaria cu o „croazieră de aur”.

El salută astfel strategia de împotrivire a premierului Viktor Orban în cadrul Uniunii Europene (UE). În confruntarea sa cu Bruxelles-ul, liderul naționalist ungar s-a orientat clar către Est în ultimii ani.

Chinese President Xi Jinping attended a welcome ceremony jointly held by Hungarian President Tamas Sulyok and Prime Minister Viktor Orban in Budapest Thursday. #GLOBALink pic.twitter.com/YBTkY7eIve

— China Xinhua News (@XHNews) May 9, 2024